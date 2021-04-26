طريقة عمل الحواوشي الاقتصادي بكل اسراره في الفرن مثل المطاعم

الحواوشي الاقتصادي ، من الأكلات المصرية المشهورة التي يتناولها الكثير من الناس ويطلبون شراءها بكثرة من المطاعم، لأنها من الوجبات السريعة التي يفضلوها الكثير من الناس أثناء العمل أو الذهاب إلي رحلة، ويتمتع بشكله المختلف وطعمه الجميل وبهاراته اللذيذة التي تعطي له طعم طيب ومذاق رائع، وهو من الأطعمة التي تمتلك بعض الأسرار عند عملها في المنزل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، ويمكن عمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الحواوشي الاقتصادي في الفرن بكل أسراره بخطوات سهلة ومكونات بسيطة توجد في كل منزل.

مكونات الحواوشي الاقتصادي

تتكون الوجبة من بعض المكونات البسيطة عند عملها في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

10 أرغفة بلدي.

طبق من الفلفل الأخضر الرومي المشكل.

طبق من البصل المقطع.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة واحدة من الطماطم المقطع.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الحواوشي الاقتصادي في الفرن بكل أسراره مثل المطاعم وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات السابقة، ونعجنهم جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك جيداً. نحضر الخبز ونقوم بعمل فتحة صغيرة من الجانب ونقوم بحشي الخبز بخليط اللحمة ونوزعه جيداً حتى تمتلئ الجوانب ثم نضغط عليه جيداً بواسطة اليد. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الخبز كلها بعد ذلك نرص الخبز في الصينية وندهنه بالزيت. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ثم ندخل الصينية في الفرن ونتركها حتى يتحمر الخبز جيداً. بعد ذلك نخرج الخبز من الفرن ونغلفه بورق السلفان، وندخله الفرن مرة ثانية على نار هادئة حتى ينضج تماماً. بعد ذلك نقدمه بواسطة المخللات والسلطات وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل خبز الحواوشي بالمنزل

سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة خبز الحواوشي بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-