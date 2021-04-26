طريقة عمل المعمول السعودي بالمكسرات والتمر بطريقة تنال إعجابكم

المعمول السعودي بالمكسرات والتمر ، سوف نتحدث في هذا المقال عن أشهى الحلويات السعودية التي يعشقها الجميع وهو المعمول السعودي الذي تختلف طرق عمله وأشكاله حيث يمكن حشوه بالتمر أو بالمكسرات أو من غير ذلك، ويتم عمل هذا النوع من المخبوزات في جميع المناسبات السعيدة والأعياد وهو من الحلويات اللذيذة التي يسهل القيام بتحضيرها في المنزل ويعد من الأشياء الغير مكلفة ويتم تحضيره بدون عناء، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مكونات المعمول السعودي بالمكسرات وطريقة تحضيره من خلال موقع ثقفني.

مكونات المعمول السعودي بالمكسرات

يعد المعمول السعودي بالمكسرات من الأشياء سهلة الحصول على مكوناتها وهي كالتالي:-

كوب من السميد الناعم.

كوب وربع من الزبدة المذابة.

3 أكواب من السميد الخشن.

ربع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر الخشن.

9 ملاعق من ماء الورد.

رشة صغيرة من المستكة المطحونة.

الحشو

2 كوب من الفستق الحلبي المجروش.

2 كوب من عين الجمل المجروش.

كوب من السكر الخشن.

5 ملاعق من ماء الورد.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير المعمول السعودي بالمكسرات بعدة طرق مختلفة وهذه الطريقة كما يلي:-

نضع كمية السميد الخشن والناعم في إناء العجن ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نضع عليهم الزبدة المذابة ونعجنهم لمدة 5 دقائق. نقوم بوضع المستكة المطحونة وماء الورد في إناء على نار هادئة ونتركه حتى يسخن، نسكب هذا الخليط على العين السابق ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق أيضاً. نحضر نصف كوب من الماء الفاتر ونضع عليه الخميرة الفورية ونقلبها جيداً، نترك هذا الكوب لمدة 10 دقائق حتى يتخمر. نسكب الخميرة على العجين السابق ونقوم بالعجن جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. نغطي العجينة ونتركها لمدة 1 ساعات أو أكثر حتى يتضاعف حجمها. في ذلك الوقت نقوم بطحن الفستق الحلبي وعين الجمل والسكر في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً. ثم نضيف ماء الورد على المكسرات المطحونة ونخلط مرة أخرى. نأخذ قطعه من العجين ونضع بداخلها قليل من المكسرات ونغلقها على شكل كرات أو اي شكل مرغوب. ونستمر حتى تنتهى الكمية ثم نضع العجين في صينية منثور بها قليل من الدقيق. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونتركها لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي.

طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر

طريقة تحضير المعمول بالتمر مثل طريقة أي نوع من الحشوات وسوف نقدم لحضراتكم مكوناته وطريقة تحضيره وهي كالآتي:-

المكونات

2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الحبهان الناعم.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من السمنة المذابة.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيلو من التمر.

الطريقة