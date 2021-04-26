طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بالمنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة

يعد مزيل العرق الطبيعي ، من أهم مستحضرات العناية بالجسم فهو يعطي الجسم رائحة جميلة وجذابة، ويمنع رائحة العرق الكريهة التي تسبب الازعاج لكثير من الأشخاص سواء رجال أو نساء، خاصة في فصل الصيف وأثناء فترات العمل، ومن أجمل ما يميزه أنه يحتوي على مكونات طبيعية لا تضر الجسم ولا تحتوي على أي من المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في صناعة مستحضرات العناية بالجسم، ويمتاز أيضاً بأنه لا يكلفنا كثير من المال، فمن خلال مكونات بسيطة جداً يمكن صنعه داخل المنزل والاستغناء عن شراءه من الخارج، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بخطوات سهلة وطريقة مضمونة ومجربة.

مكونات عمل مزيل العرق الطبيعي

يحتوي مزيل العرق على مكونات بسيطة ولكن تعطي الجسم رائحة جميلة، تساعد في منع التعرق والروائح الكريهة وهي كما يلي:ـ

4 ملاعق من الشبه المطحونة.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من زيت الليمون.

4 ملاعق من بودرة اللافندر.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

خطوات تحضير مزيل العرق الطبيعي برائحة جميلة بسيطة جداً ولا تحتاج سوي القليل من الوقت والمكونات، وهي تتم بكل سهولة وهي كما يلي:ـ

يتم وضع الشبه المطحونة في طبق متوسط الحجم، ويتم إضافة بودرة اللافندر إليها ونقلب المكونات. نضيف زيت الليمون والجلسرين ونقلب المكونات جيداً، ثم بعدها يتم إضافة ماء الورد الذي يعمل على تخفيف الخليط حتي لا يصبح ثقيلاً. نستمر في تقليب الخليط حتي يصبح كريمي، ويمكن إضافة الزيادة من ماء الورد إذا كان الخليط سميك. يتم وضع الخليط في علبة صغيرة فارغة ونظيفة، ويتم حفظها داخل الثلاجة. يتم استخدام الخليط بعد الاستحمام ويتم ذلك بدهن جزء من الخليط تحت الإبط ويتم استخدامه مرة يومياً

أهم مميزات مزيل العرق

يحتوي المزيل الطبيعي على مكونات طبيعية جداً تعطيه كثير من المميزات، التي تجعلنا نستخدمه بكثرة وهي كما يلي:ـ