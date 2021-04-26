بسكويت العيد الخفيف بالنشادر والمكونات مظبوطة بالكيلو

بسكويت العيد الهش بالنشادر من أجمل أنواع البسكويت الني يحبها الجميع ويفضلون تناولها ونحن في شهر الخير وعلى أعتاب دخول عيد الفطر المبارك حيث الإحتفال بالعديد من الطرق وكل بلد له طقوسه في الإحتفال ولكن الجميع يتفق في تقديم الكحك والبسكويت والغريبة والبيتيفور وكما شرحنا لحضراتكم في مقالنا السابق طريقة عمل الكحك بمكونات مظبوطة بالكيلو ولمعرفة طريقة تحضير الكحك بمكونات مظبوطة أضغط هنا وتعرف على طريقة تحضيره بخطوات مفصلة جداً لضمان نجاحه.

وبسكويت النشادر له شعبية كبيرة جداً حيث يحبه الجميع كباراً وصغاراً وخاصةً بجانب كوب من الشاي باللبن صباح عيد الفطر بعد صلاة العيد مباشرةً، ويقدم بسكويت النشادر للضيوف اثناء زيارات العيد.

وطريقة تحضير بسكويت النشادر سهلة وبسيطة ومكوناته غير باهظة الثمن وموجودة في كل بيت، تابعوا معنا لمعرفة كل ما هو جديد.

2 كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

4 كوب من السكر البودرة الناعم.

نصف كيلو جرام من الزبدة الطرية.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

10 بيض دجاج بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان ونصف الملعقة من النشادر.

كوبان من اللبن السائل الفاتر.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نحضر إناء واسع لعجن البسكويت به، ثم نقوم بنخل الدقيق به ويجب أن نقوم بنخل الدقيق أكثر من مرة لأن ذلك يساعد بسكويت النشادر أن يكون خفيف ومقرمش.

يضاف الملح الناعم للدقيق وتضاف النشادر أيضاً ويقلب الخليط جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

في العجان الكهربائي أو مضرب البيض نقوم بخفق البيض جيداً مع وضع الفانيليا والقليل من الخل الأبيض لمنع الاحساس برائحة البيض وتخفق المكونات حتى يتغير لون البيض للون الفاتح.

تضاف الزبدة للخليط مع استمرار الخفق حتى يصبح الخليط كريمي ناعم وكثيف، ثم يضاف السكر للخليط مع استمرار الخفق حتى يتداخل السكر مع الخليط تماماً.

يضاف اللبن للخليط ويخفق جيداً على سرعة عالية حتى يذوب السكر تماماً ويصبح لون الخليط مائل للون الأبيض.

يضاف الخليط الكريمي للدقيق ويقلب جيداً ثم نبدأ في العجن وذلك بفرك العجين على راحة اليد حتى الحصول على عجينة ناعمة مفرولة ومتجانسة وطرية.

مكونات بسكويت النشادر بالكيلوطريقة تحضير بسكويت النشادر بالكيلو