طريقة عمل البرجر البيتي بكل أسرره على أصوله مثل الجاهز

البرجر البيتي ، من أحلى الأكلات المصرية السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل بسهولة، وهو عبارة عن سندويتشات من اللحمة أو الدجاج، وينتشر في جميع أنحاء الوطن العربي ويفضلون تناوله بجانب الميونيز والكاتشب والمشروبات الغازية، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تمد الجسم بالطاقة، حيث يمتلك نسبة كبيرة من الألياف والبروتينات التي تساعد في بناء الجسم، ولكل أم تبحث عن طريقة لعمل وجبات سريعة لأسرتها بدل من شرائها من الخارج، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البرجر البيتي بكل أسراره مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات البرجر البيتي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة والتي تتوفر بكثرة في البيوت وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة. ربع كيلو من الدهن. 2 ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة. بياض بيضة واحدة. 2 ملعقة كبيرة من البصل البودر. ملعقة من الثوم البودر. 2 ملعقة كبيرة من البقسماط. ملعقة صغير من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البرجر البيتي بكل أسراره مثل المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع اللحمة المفرومة والدهن، ثم نضيف البهارات والتوابل ونخلطهم مع بعض.

نحضر طبق ونضع بياض البيضة والطحينة ونخلطهم مع بعض جيداً.

نقوم بإضافة خليط الطحينة على اللحمة ونعجنهم مع بعض حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بوضع العجينة في الثلاجة حتى تتماسك.

نقطع العجينة على شكل كرات ثم نفردها في ألة البرجر على شكل دوائر.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية عجين اللحم، ثم نفرد كيس من البلاستيك ونرص عليه شرائح الهامبرجر.

نحضر الجرل ونضعه على النار وندهنه بقليل من الزيت، ثم نرص شرائح الهامبرجر ونقلبها من حين لأخر حتى تنضج تماماً.

نحضر طبق التقديم ونرص عليه البرجر، ونقدمه على شكل سندويتشات أو بجانب المكرونة والمقبلات وبالهناء والشفاء.

سر نجاح البرجر في المنزل

سوف نتعرف على بعض الأسرار البسيطة لعمل هامبرجر متماسك وسهل التحضير بمكونات بسيطة وهى كما يلي:-