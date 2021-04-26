طريقة عمل لحمة الراس الجذابة بطريقة تحفة الجميع سوف يجربها

تعتبر لحمة الراس من أشهي الأكلات ، فهي وجبة لذيذة وثمينة ويشتهر إعدادها في مصر وجميع البلدان العربية، وتحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيدة جداً للجسم فهي تحتوي على الكالسيوم والبروتين والفسفور وكل هذه العناصر مهمة لتقوية العظام، وتساعد في علاج إلتهابات الفم والمعدة لاحتوائها على مادة بروتينية سهلة الهضم، ويمكن تحضيرها باللحم البقري ولحم الخروف وفي جميع الحالات طعم لذيذ وتحفة، وسوف نتحدث في هذا الموضوع عن مكونات وطريقة تحضير لحمة الراس بالنكهات الرائعة. مكونات عمل لحمة الراس مكونات عمل لحمة الراس لحمة الراس الرائعة بمكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:- نصف كيلو جرام من لحمة الراس.

2 حبة من البصل.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 حبة من الطماطم.

2 حبة من البطاطس.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

كوب من عصير الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

حبة من الجزر.

ورق لورا.

ملعقة من بهارات اللحمة. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة تحضير هذه الأكلة غير أكلة لأنها لذيذة وشهية وهي كما يلي:- نحضر إناء ونضع به الماء وعليهم اللحمة بعد غسلها جيداً، ثم نضيف عليها الفلفل الأسود والملح والحبهان وورق اللورا والجزر، ونتركها على النار لمدة ساعة أو أكثر حتى تنضج. نضع قليل من الزيت في إناء آخر ونقلب به البصل المقطع والثوم المفروم ونحرك جيداً. نسكب عليها عصير الطماطم والطماطم المقطع ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بوضع الفلفل الأسود والملح والكمون وجوزة الطيب وبهارات اللحمة والكزبرة الخضراء ونقلب. نخرج اللحمة من ماء السلق ثم نضعها في خليط الطماطم ونضع عليها البطاطس المقطعة والفلفل الاخضر ونتركها حتى تغلى. بعد ذلك نسكب اللحمة والصلصة في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى يتم تسبيكها جيداً. الوسوم

تعتبر لحمة الراس من أشهي الأكلات ، فهي وجبة لذيذة وثمينة ويشتهر إعدادها في مصر وجميع البلدان العربية، وتحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيدة جداً للجسم فهي تحتوي على الكالسيوم والبروتين والفسفور وكل هذه العناصر مهمة لتقوية العظام، وتساعد في علاج إلتهابات الفم والمعدة لاحتوائها على مادة بروتينية سهلة الهضم، ويمكن تحضيرها باللحم البقري ولحم الخروف وفي جميع الحالات طعم لذيذ وتحفة، وسوف نتحدث في هذا الموضوع عن مكونات وطريقة تحضير لحمة الراس بالنكهات الرائعة. مكونات عمل لحمة الراس مكونات عمل لحمة الراس لحمة الراس الرائعة بمكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:- نصف كيلو جرام من لحمة الراس.

2 حبة من البصل.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 حبة من الطماطم.

2 حبة من البطاطس.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

كوب من عصير الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

حبة من الجزر.

ورق لورا.

ملعقة من بهارات اللحمة. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة تحضير هذه الأكلة غير أكلة لأنها لذيذة وشهية وهي كما يلي:- نحضر إناء ونضع به الماء وعليهم اللحمة بعد غسلها جيداً، ثم نضيف عليها الفلفل الأسود والملح والحبهان وورق اللورا والجزر، ونتركها على النار لمدة ساعة أو أكثر حتى تنضج. نضع قليل من الزيت في إناء آخر ونقلب به البصل المقطع والثوم المفروم ونحرك جيداً. نسكب عليها عصير الطماطم والطماطم المقطع ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بوضع الفلفل الأسود والملح والكمون وجوزة الطيب وبهارات اللحمة والكزبرة الخضراء ونقلب. نخرج اللحمة من ماء السلق ثم نضعها في خليط الطماطم ونضع عليها البطاطس المقطعة والفلفل الاخضر ونتركها حتى تغلى. بعد ذلك نسكب اللحمة والصلصة في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى يتم تسبيكها جيداً.

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