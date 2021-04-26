طريقة عمل كبسة الدجاج الحمراء بكل سهولة وبألذ وأشهى كبسة مع صلصة الدقوس الباردة

كبسة الدجاج الحمراء ، من الأكلات الخليجية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. ويشتهر بها المطبخ السعودي خاصة، والخليجي بشكل عام، ثم انتقلت إلى جميع أنحاء الوطن العربي. فهي من أشهى الأكلات في السعودية، حيث يشتهر المطبخ السعودي بأكلاته وأطباقه اللذيذة والمتنوعة. كما أنها من الأطباق الرئيسية التي تقدم في شهر رمضان الكريم، فلا تخلو من مائدة، كما تقدم في المناسبات والعزائم أيضا. وتتكون من الدجاج والأرز البسمتي مع صلصة الدقوس. ويرجع سبب تسميتها إلى لون الدجاج والأرز الأحمر بسبب الصلصة الحمراء والفلفل الحار. وتتميز كبسة الدجاج الحمراء بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة. كما تتميز بمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، وبلونها الجذاب، وشكلها الخرافة. وتتميز أيضا بسهولة تحضيرها، حيث يمكن لأي ست بيت تحضيرها بسهولة، وبدون مشقة وعناء. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير كبسة الدجاج الحمراء لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة الأرز البخاري بالدجاج والاستمتاع بمذاقه الطيب والجميل مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كبسة الدجاج الحمراء وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كبسة الدجاج الحمراء

تتكون كبسة الدجاج الحمراء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

دجاجة مقطعة 4 قطع.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة كزبرة بودر.

ملعقة صغيرة هيل بودر.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

القليل من الزيت.

مقادير سلق الدجاج

القليل من الزيت

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم كبار مهروسين.

2 عود فلفل حار.

حبات لومي.

حبات هيل.

ورق غار.

قرنفل.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ماء ساخن.

3 أكوب أرز بسمتي مغسول ومصفى جيدا.

مكونات صلصة الدقوس

2 حبة طماطم.

3 فصوص ثوم.

عود فلفل حار.

كوب نعناع.

ربع كوب زيت الزيتون.

عصير ليمون.

رشة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كبسة الدجاج الحمراء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه قطع الدجاج، ثم نضيف إليه الكركم والكاري والبابريكا والكزبرة والهيل والفلفل الأسود والزيت ونخلطهم جيدا بالدجاج.

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت والبصلة المفرومة ناعم ونقلبها جيدا باستمرار حتى يصبح لونها ذهبي.

نضيف الدجاج المتبل ونشوحه على النار لبعض الوقت، ثم نضيف إليه الثوم المهروس والفلفل الحار واللومي وورق الغار والقرنفل والهيل الحب ونقلبهم جيدا باستمرار قليلا.

ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ومعجون الطماطم ونقلبهم باستمرار لبعض الوقت.

ثم نغمر الدجاج بالماء الساخن ونضيف الملح ونقلبهم، ثم نغطي الدجاج ونتركه لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج.

بعد استواء الدجاج نخرج الدجاج من الحلة ونضعه جيدا، ثم نضيف إلى الحلة الأرز (مع مراعاة إضافة المزيد من الماء الساخن إذا كان الماء قليل).

نقلب الأرز ونتركه حتى ينضج (مع مراعاة خفض درجة الحرارة عندما يغلي الأرز).

ندهن الدجاج بالزيت ونحمره في الفرن.

ثم نقدم الأرز في طبق التقديم، ونضع فوقه الدجاج المحمر، ثم يقدم مع صلصة الدقوس.

وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير صلصة الدقوس

نحضر الخلاط ونضيف إليه الطماطم والنعناع والثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الحار ونخلطهم جيدا، ثم نسكب صلصة الدقوس في أطباق التقديم.