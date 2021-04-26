صبغ شعر بلون بني شوكولاته بأرقام صبغ صحيحة لأجمل صيحات الموضة

صبغ شعر بلون بني شوكولاته برقم صبغة الصحيح لأجمل صيحات ألوان الشعر، يحتل اللون البني في صبغة الشعر أعلى درجات الموضة خلال العام الحالي، ومن أشهر مواسم صيحات الشعر الذي يناسب بكل درجاته كل أنواع البشرة من البيضاء للسمراء، ومنتشر جدا لون الشعر البني ما بين النساء لأنه مخصص للمرأة التي تريد أن تظهر بمظهر كلاسيكي وعصري ساحر، حتى يكون لديها إطلالة أنيقة مميزة وناعمة، ولكن أغلب نساء يلجأن إلى صالونات تجميل للحصول على لون شعر بني لامع بلون شوكولاته وناعم أيضا مثل الطبيعي سنتعلم ذلك في سطور التالية بخطوات صبغ شعر بني شوكولاته بالمنزل.صبغ شعر بني شوكولاته بالمنزل
- اللون البني للشعر مناسب جدا لكل الأوقات من فصول السنة، ويعد أفضل خيار في الوقت الحالي لكل سيدة ترغب في شكل مميز وإطلالة جذابة، وتلك ما يميز اللون عن أي لون أخر للشعر فهو خليط من الألوان الفاتحة والغامقة فتعطي المرأة مظهر جميل متألق ملفت وعصري.
- نحتاج إلى صبغة بلون أشقر رمادي فاتح.
- يفضل عبوة كاملة لشعر طويل أو على حسب طول الشعر.
- مع عبوة من صبغة أشقر حجم متوسط.
- اكسجين بدرجة تركيز 30% تلك مكونات لشعر أسود.
- يضاف الأكسجين إلى الصبغتين وخلطهما معا جيدا.
- ثم يقسم الشعر إلى عدة خصل صغيرة متساوية.
- وتطبيق الصبغة على كل خصلة على حدة ولف خصلة بورق فويل.
- تترك تلك صبغة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر جيدا بالماء فاتر وبلسم وحمام كريم.
- لابد من عمل حمام كريم مرة أو أسبوعيا حتى تحافظي على نعومة الشعر.
تلك اللون هادئ وجذاب ولا يحتاج لتفتيح الشعر لتطبيقه فهو مزيج ما بين لون فاتح والغامق ويمكن عمل منه خصل الشعر بالخطوات التالية لصبغ شعر.
- يتم خلط عبوة من لون أشقر رمادي.
- مع عبوة من لون بني شوكولاته غامق.
- مع اكسجين بدرجة تركيز 30% وتخلط كل مكونات معا.
- مع ملعقة كبيرة من حمام كريمك المفضل لنعومة الصبغة على الشعر.
- تترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة حتى تلتقط الشعر اللون، ثم تغسل خصلات الشعر بالماء والشامبو خالي من كبريت.
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صبغ شعر بلون بني شوكولاته برقم صبغة الصحيح لأجمل صيحات ألوان الشعر، يحتل اللون البني في صبغة الشعر أعلى درجات الموضة خلال العام الحالي، ومن أشهر مواسم صيحات الشعر الذي يناسب بكل درجاته كل أنواع البشرة من البيضاء للسمراء، ومنتشر جدا لون الشعر البني ما بين النساء لأنه مخصص للمرأة التي تريد أن تظهر بمظهر كلاسيكي وعصري ساحر، حتى يكون لديها إطلالة أنيقة مميزة وناعمة، ولكن أغلب نساء يلجأن إلى صالونات تجميل للحصول على لون شعر بني لامع بلون شوكولاته وناعم أيضا مثل الطبيعي سنتعلم ذلك في سطور التالية بخطوات صبغ شعر بني شوكولاته بالمنزل.صبغ شعر بني شوكولاته بالمنزل
- اللون البني للشعر مناسب جدا لكل الأوقات من فصول السنة، ويعد أفضل خيار في الوقت الحالي لكل سيدة ترغب في شكل مميز وإطلالة جذابة، وتلك ما يميز اللون عن أي لون أخر للشعر فهو خليط من الألوان الفاتحة والغامقة فتعطي المرأة مظهر جميل متألق ملفت وعصري.
- نحتاج إلى صبغة بلون أشقر رمادي فاتح.
- يفضل عبوة كاملة لشعر طويل أو على حسب طول الشعر.
- مع عبوة من صبغة أشقر حجم متوسط.
- اكسجين بدرجة تركيز 30% تلك مكونات لشعر أسود.
- يضاف الأكسجين إلى الصبغتين وخلطهما معا جيدا.
- ثم يقسم الشعر إلى عدة خصل صغيرة متساوية.
- وتطبيق الصبغة على كل خصلة على حدة ولف خصلة بورق فويل.
- تترك تلك صبغة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر جيدا بالماء فاتر وبلسم وحمام كريم.
- لابد من عمل حمام كريم مرة أو أسبوعيا حتى تحافظي على نعومة الشعر.
تلك اللون هادئ وجذاب ولا يحتاج لتفتيح الشعر لتطبيقه فهو مزيج ما بين لون فاتح والغامق ويمكن عمل منه خصل الشعر بالخطوات التالية لصبغ شعر.
- يتم خلط عبوة من لون أشقر رمادي.
- مع عبوة من لون بني شوكولاته غامق.
- مع اكسجين بدرجة تركيز 30% وتخلط كل مكونات معا.
- مع ملعقة كبيرة من حمام كريمك المفضل لنعومة الصبغة على الشعر.
- تترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة حتى تلتقط الشعر اللون، ثم تغسل خصلات الشعر بالماء والشامبو خالي من كبريت.
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