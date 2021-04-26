طريقة عمل القرص الفلاحي بالسمن البلدي نتيجة مبهرة

طريقة عمل القرص الفلاحي بالسمن البلدي طرية ودايبة، تبحث أمهات في العديد من البلاد عن سر الطعم المميز والفلاحي الاصلي للقرص بالسمن البلدي ومن خلال موقعنا المميز تقدم لحضراتكم سر الطعم الرائع والرائحة الرائعة لها، وخاصة إن بعد إنتشار فيروس كورونا تحاول الأمهات تصنيع كافة إحتياجات الأولاد والأسرة بشكل عام في المنزل، وذلك لضمان النظافة وجودة التصنيع والتعقيم ومحاولة تقديم الغذاء للاسرة بطريقة صحية مضمونة، واليكم أهم المكونات وخطوات التحضير. مكونات القرص الفلاحي مكونات القرص الفلاحي تعتبر مكونات القرص بالسمن البلدي بسيطة جدا وغير مكلفة علي الإطلاق وتتميز براحتها الذكية وطعمها الرائع والمميز، ورائحة السمن البلدي تعطيها المذاق الشهي واللذيذ واليكم مكوناتها 3 كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.

1.5كوب سمن فلاحي.

3 معلقة زيت.

2 علبة زبادي.

1 كوب سكر ابيض ناعم.

2 باكت خميرة فورية.

1 كوب لبن.

ماء دافي في حالة الاحتياج إلى اضافتة. خطوات تحضير القرص بالسمن البلدي خطوات تحضير القرص بالسمن البلدي بعد تجربة العديد من الوصفات المميزة لتصنيع الطعام في المنزل من خلال موقعنا، قدمنا لحضراتكم طريقة إعداد البطاطس الشيبسي بجميع النكهات المميزة، ونعرض لكم الآن طريقة عمل القرص بالسمن البلدي بخطوات بسيطة يتم تحضير الخميرة بإضافتها في كوب ماء ومعلقة سكر و3 معالق ماء دافئ، قد يضيفها البعض مباشرة الي الدقيق ولاكنها طريقة مميزة للتاكد من إن العجين سوف يتضاعف حجمة. في وعاء عميق يتم وضع المكونات السائلة ومحاولة اذابتها باليد عن طريق تدوير المكونات بحركة دائرية، حيث يوضع اللبن والزبادي والسكر والفانليا والبيكنج بودر وأخيرا الخميرة. الآن يتم وضع الدقيق ونقلب جيدا ونبدا في العجن بإستخدام اليدين. وأخيرا ننزل بالسمن البلدي السايح ونعجن جيدا. تترك العجين ليتخمر لمدة نصف ساعة ويتضاعف حجمة ثم يقطع ويشكل. تدخل الفرن حتي يصبح اللون ذهبي. الوسوم

طريقة عمل القرص الفلاحي بالسمن البلدي طرية ودايبة، تبحث أمهات في العديد من البلاد عن سر الطعم المميز والفلاحي الاصلي للقرص بالسمن البلدي ومن خلال موقعنا المميز تقدم لحضراتكم سر الطعم الرائع والرائحة الرائعة لها، وخاصة إن بعد إنتشار فيروس كورونا تحاول الأمهات تصنيع كافة إحتياجات الأولاد والأسرة بشكل عام في المنزل، وذلك لضمان النظافة وجودة التصنيع والتعقيم ومحاولة تقديم الغذاء للاسرة بطريقة صحية مضمونة، واليكم أهم المكونات وخطوات التحضير. مكونات القرص الفلاحي مكونات القرص الفلاحي تعتبر مكونات القرص بالسمن البلدي بسيطة جدا وغير مكلفة علي الإطلاق وتتميز براحتها الذكية وطعمها الرائع والمميز، ورائحة السمن البلدي تعطيها المذاق الشهي واللذيذ واليكم مكوناتها 3 كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.

1.5كوب سمن فلاحي.

3 معلقة زيت.

2 علبة زبادي.

1 كوب سكر ابيض ناعم.

2 باكت خميرة فورية.

1 كوب لبن.

ماء دافي في حالة الاحتياج إلى اضافتة. خطوات تحضير القرص بالسمن البلدي خطوات تحضير القرص بالسمن البلدي بعد تجربة العديد من الوصفات المميزة لتصنيع الطعام في المنزل من خلال موقعنا، قدمنا لحضراتكم طريقة إعداد البطاطس الشيبسي بجميع النكهات المميزة، ونعرض لكم الآن طريقة عمل القرص بالسمن البلدي بخطوات بسيطة يتم تحضير الخميرة بإضافتها في كوب ماء ومعلقة سكر و3 معالق ماء دافئ، قد يضيفها البعض مباشرة الي الدقيق ولاكنها طريقة مميزة للتاكد من إن العجين سوف يتضاعف حجمة. في وعاء عميق يتم وضع المكونات السائلة ومحاولة اذابتها باليد عن طريق تدوير المكونات بحركة دائرية، حيث يوضع اللبن والزبادي والسكر والفانليا والبيكنج بودر وأخيرا الخميرة. الآن يتم وضع الدقيق ونقلب جيدا ونبدا في العجن بإستخدام اليدين. وأخيرا ننزل بالسمن البلدي السايح ونعجن جيدا. تترك العجين ليتخمر لمدة نصف ساعة ويتضاعف حجمة ثم يقطع ويشكل. تدخل الفرن حتي يصبح اللون ذهبي.

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