طريقة عجينة بسكوت النشادر في البيت مقرمش خفيف وهش لتحضيره قبل العيد

طريقة عجينة بسكوت النشادر، يعد البسكوت من الحلويات الهشه التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، حيث يعتبر بسكوت النشادر انه من أنواع البسكويت اللذيذ ويتم تحضير خاصة أخر أيام شهر رمضان الكريم ويقوم الأشخاص بالفطور بيه صباح أو يوم عيد بعد الصلاة مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة التركي بالرغوة فهو من أساسيات تحضير وتناوله في العيد، حيث يتكون هذه البسكوت من مكون رئيسي وهي مادة اسمها النشادر وهي التي تعطي البسكوت رائحة جميلة وفواحة أثناء تحضيره وخبزه، وانه يحتوي على قيم غذائية كثيرة مثل الكربوهيدرات والفيتامينات التي تقوم بمد الجسم بالطاقة والحيوية التي فقدها خلال أيام شهر رمضان الكريم تابعي هذا المقال لصنع هذا البسكوت وسوف نشرحه خطوة بخطوة.

طريقة عجينة بسكوت النشادر

ويعد هذا البسكوت من أسهل أنواع المخبوزات في تحضيره، وقد تقوم بعض العائلات بالتسهيل وشرائه من الأسواق والمخابز ولكن من الأفضل أن تقومي بتحضيره في المنزل أفضل وأضمن للحفاظ على أفراد عائلتك من أي أضرار، هذا البسكوت له العديد من الطرق والعديد من النكهات المضافة إليه يمكن أن يحضر بالبرتقال، والنعناع والسكر والشكولاته فهناك طرق كثيرة لتحضيره، وسوف نقدم في هذا المقال مكوناته وطرق تحضيره بدون وقت أو تكاليف.

مدة التحضير: 20دقيقة. الكمية 40 حبه. مدة الطهي 30 دقيقة.

عجينة البسكوت الأصلية:

مقادير ومكونات العجينة:

6 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب وربع من السمن البلدي أو الزبده.

كوب ونص من السكر الخشن.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من النشادر.

5 بيضات صغيرة الحجم.

تحضير عجينة البسكوت: