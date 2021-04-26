طريقة عجينة بسكوت النشادر في البيت مقرمش خفيف وهش لتحضيره قبل العيد

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طريقة عجينة بسكوت النشادر، يعد البسكوت من الحلويات الهشه التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، حيث يعتبر بسكوت النشادر انه من أنواع البسكويت اللذيذ ويتم تحضير خاصة أخر أيام شهر رمضان الكريم ويقوم الأشخاص بالفطور بيه صباح أو يوم عيد بعد الصلاة مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة التركي بالرغوة فهو من أساسيات تحضير وتناوله في العيد، حيث يتكون هذه البسكوت من مكون رئيسي وهي مادة اسمها النشادر وهي التي تعطي البسكوت رائحة جميلة وفواحة أثناء تحضيره وخبزه، وانه يحتوي على قيم غذائية كثيرة مثل الكربوهيدرات والفيتامينات التي تقوم بمد الجسم بالطاقة والحيوية التي فقدها خلال أيام شهر رمضان الكريم تابعي هذا المقال لصنع هذا البسكوت وسوف نشرحه خطوة بخطوة.طريقة عجينة بسكوت النشادر
ويعد هذا البسكوت من أسهل أنواع المخبوزات في تحضيره، وقد تقوم بعض العائلات بالتسهيل وشرائه من الأسواق والمخابز ولكن من الأفضل أن تقومي بتحضيره في المنزل أفضل وأضمن للحفاظ على أفراد عائلتك من أي أضرار، هذا البسكوت له العديد من الطرق والعديد من النكهات المضافة إليه يمكن أن يحضر بالبرتقال، والنعناع والسكر والشكولاته فهناك طرق كثيرة لتحضيره، وسوف نقدم في هذا المقال مكوناته وطرق تحضيره بدون وقت أو تكاليف.
عجينة البسكوت الأصلية:
- مدة التحضير: 20دقيقة.
- الكمية 40 حبه.
- مدة الطهي 30 دقيقة.
مقادير ومكونات العجينة:
- 6 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب وربع من السمن البلدي أو الزبده.
- كوب ونص من السكر الخشن.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من النشادر.
- 5 بيضات صغيرة الحجم.
تحضير عجينة البسكوت:
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كلا من: كوب السكر وكوب السمن ونخلطهم مع بعض لمدة 4 دقائق وحتى يذوب السكر.
- نقوم بإضافة ال 5 بيضات إلي الخليط لسابق ونضيفه بالتدريج ونستمر بالخلط حتى يتم مزج جميع المكونات مع بعض.
- نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق والنشادر مع بعض حتى يخلطوا جيداً.
- نقوم بإضافة خليط البيض إلي خليط الدقيق والنشادر ونخلطهم مع بعض جيداً ونعجنهم حتى يتم الحصول على عجينة طرية.
- نقوم بإضافة الحليب السائل إلي الخليط السابق ونضيفه بالتدريج، ونستخدم كوب كامل أو كوب ونص حسب ما تحتاج العجينة لتصبح أكثر نعومة.
- نقوم بتحضير قمع البسكوت وهو قمع الكريمة أذا لم يتوافر قمع الكريمة ممكن ان نصنع واحد عن طريق إحضار كيس بلاستيك سميك ونقوم بثقب من طرف الكيس لتشكيل البسكوت.
- نقوم بتحضير الصواني ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 وندهن الصينية بالقيل من الزبده ونقوم برص البسكويت ونضعه في الفرن حتى يتم تحمير البسكويت ويصبح لونه مائل إلي الذهبي.
- ممن الممكن هذا البسكويت أن يحضر وبجانبه حلوي عجينة لقمة القاضي وهي ايضاً لذيذه وخفيفة.
- نقوم بتحضير طبق التقديم ونضع فيه البسكوت ونقدمه في صباح أول يوم العيد وبجانبه مشروب القهوة المفضل.
- من وصفات التي المخبوزات التي تحضر في العيد هي بسكوت نشادر وبتي فور والكثير من الوصفات.
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طريقة عجينة بسكوت النشادر، يعد البسكوت من الحلويات الهشه التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، حيث يعتبر بسكوت النشادر انه من أنواع البسكويت اللذيذ ويتم تحضير خاصة أخر أيام شهر رمضان الكريم ويقوم الأشخاص بالفطور بيه صباح أو يوم عيد بعد الصلاة مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة التركي بالرغوة فهو من أساسيات تحضير وتناوله في العيد، حيث يتكون هذه البسكوت من مكون رئيسي وهي مادة اسمها النشادر وهي التي تعطي البسكوت رائحة جميلة وفواحة أثناء تحضيره وخبزه، وانه يحتوي على قيم غذائية كثيرة مثل الكربوهيدرات والفيتامينات التي تقوم بمد الجسم بالطاقة والحيوية التي فقدها خلال أيام شهر رمضان الكريم تابعي هذا المقال لصنع هذا البسكوت وسوف نشرحه خطوة بخطوة.طريقة عجينة بسكوت النشادر
ويعد هذا البسكوت من أسهل أنواع المخبوزات في تحضيره، وقد تقوم بعض العائلات بالتسهيل وشرائه من الأسواق والمخابز ولكن من الأفضل أن تقومي بتحضيره في المنزل أفضل وأضمن للحفاظ على أفراد عائلتك من أي أضرار، هذا البسكوت له العديد من الطرق والعديد من النكهات المضافة إليه يمكن أن يحضر بالبرتقال، والنعناع والسكر والشكولاته فهناك طرق كثيرة لتحضيره، وسوف نقدم في هذا المقال مكوناته وطرق تحضيره بدون وقت أو تكاليف.
عجينة البسكوت الأصلية:
- مدة التحضير: 20دقيقة.
- الكمية 40 حبه.
- مدة الطهي 30 دقيقة.
مقادير ومكونات العجينة:
- 6 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب وربع من السمن البلدي أو الزبده.
- كوب ونص من السكر الخشن.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من النشادر.
- 5 بيضات صغيرة الحجم.
تحضير عجينة البسكوت:
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كلا من: كوب السكر وكوب السمن ونخلطهم مع بعض لمدة 4 دقائق وحتى يذوب السكر.
- نقوم بإضافة ال 5 بيضات إلي الخليط لسابق ونضيفه بالتدريج ونستمر بالخلط حتى يتم مزج جميع المكونات مع بعض.
- نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق والنشادر مع بعض حتى يخلطوا جيداً.
- نقوم بإضافة خليط البيض إلي خليط الدقيق والنشادر ونخلطهم مع بعض جيداً ونعجنهم حتى يتم الحصول على عجينة طرية.
- نقوم بإضافة الحليب السائل إلي الخليط السابق ونضيفه بالتدريج، ونستخدم كوب كامل أو كوب ونص حسب ما تحتاج العجينة لتصبح أكثر نعومة.
- نقوم بتحضير قمع البسكوت وهو قمع الكريمة أذا لم يتوافر قمع الكريمة ممكن ان نصنع واحد عن طريق إحضار كيس بلاستيك سميك ونقوم بثقب من طرف الكيس لتشكيل البسكوت.
- نقوم بتحضير الصواني ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 وندهن الصينية بالقيل من الزبده ونقوم برص البسكويت ونضعه في الفرن حتى يتم تحمير البسكويت ويصبح لونه مائل إلي الذهبي.
- ممن الممكن هذا البسكويت أن يحضر وبجانبه حلوي عجينة لقمة القاضي وهي ايضاً لذيذه وخفيفة.
- نقوم بتحضير طبق التقديم ونضع فيه البسكوت ونقدمه في صباح أول يوم العيد وبجانبه مشروب القهوة المفضل.
- من وصفات التي المخبوزات التي تحضر في العيد هي بسكوت نشادر وبتي فور والكثير من الوصفات.
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