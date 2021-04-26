طريقة عمل كحك العيد في المنزل بخطوات سهلة

ننشر لكم طريقة عمل الكحك لكل السيدات الذين يريدون صنعه في المنزل، وسنشرح خطوات إعداده بكل سهولة في مطبخك، وكيف يمكن أن تحضري كحك العيد بسهولة ليتم تقديمه لكل أفراد الأسرة والأقارب يوم عيد الفطر، حيث أن الكعك والبسكويت والغريبة والبتيفور من أكثر الأشياء التي نحرص علل تقديمها. مكونات عمل الكحك كيلو من الدقيق المخصص للحلويات

كوب لبن

2كوب من السمن البلدي

ملعقتان صغيرة محلب و وروح الكحك

ملعقتان كبيرة الخميرة

ثلاث ملاعق تكون كبيرة من السمسم ويفضل أن يكون محمص

ملح. طريقة تحضير الكحك نحضر اناء ثم نضع فيه اللبن والسمن وتكون دافئة ونقوم بتقليبهم جيداً إلي أن يتجانسوا. نحضر اناء آخر ونضع فيه الدقيق كما الخميرة والمحلب والملح وروح الكحك وكذلك السمسم، ثم نقوم بتقلبيهم بشكل جيد من كل اتجاه حتى نتأكد من أن جميع المكونات قد اختلطت. نضع اللبن الذئب مع السمن الدافىء إلي الدقيق والمكونات الأخري ونبدأ في عجنه نستمر في العجن إلي أن نحصل علي عجينة تكون لينة بعد ذلك نبدأ في تشكيل العجينة حيث نستخدم قوالب مخصصة لعمل الكحك وبها أشكال متعددة، كما يمكن تشكيل عجينة الكحك بالمنقاش نقوم بحشو الكحك علي حسب الرغبة حيث يمكن حشوه بالعجوة أو بالملبن أو بالمكسرات مثل عين الجمل ونبدأ في آخذ عجينه وتشكيلة كرة ثم نضع في قلب هذه الكرة الحشو الذي تم إعداده ثم نضع هذه الكرة في قالب الكحك أو نقوم بعملها بالمنقاش نقوم بعد ذلك برص الكحك في الصينية ثم نترك هذه الصنية ساعة وذلك حتى نتأكد أن يخمر جيدًا. بعدها نسخن الفرن ونضبطه على حرارة 180 درجة، ونبدأ في وضع الصينية حوالي ربع ساعة حتي تستوي ثم نقوم بتقديم الكحك ويمكن نرش السكر البودر عليه. مكونات عمل الكحكطريقة تحضير الكحك الوسوم

ننشر لكم طريقة عمل الكحك لكل السيدات الذين يريدون صنعه في المنزل، وسنشرح خطوات إعداده بكل سهولة في مطبخك، وكيف يمكن أن تحضري كحك العيد بسهولة ليتم تقديمه لكل أفراد الأسرة والأقارب يوم عيد الفطر، حيث أن الكعك والبسكويت والغريبة والبتيفور من أكثر الأشياء التي نحرص علل تقديمها. مكونات عمل الكحك كيلو من الدقيق المخصص للحلويات

كوب لبن

2كوب من السمن البلدي

ملعقتان صغيرة محلب و وروح الكحك

ملعقتان كبيرة الخميرة

ثلاث ملاعق تكون كبيرة من السمسم ويفضل أن يكون محمص

ملح. طريقة تحضير الكحك نحضر اناء ثم نضع فيه اللبن والسمن وتكون دافئة ونقوم بتقليبهم جيداً إلي أن يتجانسوا. نحضر اناء آخر ونضع فيه الدقيق كما الخميرة والمحلب والملح وروح الكحك وكذلك السمسم، ثم نقوم بتقلبيهم بشكل جيد من كل اتجاه حتى نتأكد من أن جميع المكونات قد اختلطت. نضع اللبن الذئب مع السمن الدافىء إلي الدقيق والمكونات الأخري ونبدأ في عجنه نستمر في العجن إلي أن نحصل علي عجينة تكون لينة بعد ذلك نبدأ في تشكيل العجينة حيث نستخدم قوالب مخصصة لعمل الكحك وبها أشكال متعددة، كما يمكن تشكيل عجينة الكحك بالمنقاش نقوم بحشو الكحك علي حسب الرغبة حيث يمكن حشوه بالعجوة أو بالملبن أو بالمكسرات مثل عين الجمل ونبدأ في آخذ عجينه وتشكيلة كرة ثم نضع في قلب هذه الكرة الحشو الذي تم إعداده ثم نضع هذه الكرة في قالب الكحك أو نقوم بعملها بالمنقاش نقوم بعد ذلك برص الكحك في الصينية ثم نترك هذه الصنية ساعة وذلك حتى نتأكد أن يخمر جيدًا. بعدها نسخن الفرن ونضبطه على حرارة 180 درجة، ونبدأ في وضع الصينية حوالي ربع ساعة حتي تستوي ثم نقوم بتقديم الكحك ويمكن نرش السكر البودر عليه. مكونات عمل الكحكطريقة تحضير الكحك

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