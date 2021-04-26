عصير كوكتيل تعتبر من احب المشروبات المفضلة لدى كل الأطفال والنساء والرجال، ونجد أن العصائر تعتبر من اهتمام كل المسلمين في شهر رمضان الكريم ومن الحاجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها وتوجد في كل بيت مسلم قبل الفطار، ويعتبر عصير الكوكتيل من افضل العصائر لأنة يضم العديد والكثير من الفواكه الغنية بالفيتامينات، ويعتبر هذا العصير من العصائر المفضلة عند المصريين، ونجد أن تحضير هذا العصير في غايه السهولة ولا يستغرق الكثير من الوقت ، في شهر رمضان نجد جميع الأسر تتم تحضيره ويتم وضعه في الثلاجة، من فوائد تحضير عصير الفواكه الكوكتيل في المنزل بأنه لا يحتوى على أي مواد حافظة ويحتوى على مذاق افضل لان الفواكه فريش وطازجة، يمكن تحضيره في مدة لا تترواح خمسه عشر دقيقه.

مكونات عصير الكوكتيل

يمككنا أضافه أي نوع من الفواكه المفضلة حسب رغبتنا وتتكون من الأتي.

عدد اثنين حبه من البرتقال.

عدد واحد حبه من الأناناس ويتم تقطيعها.

عدد ثلاث حبات من الموز.

عدد اثنين حبه من المانجو.

عدد ثلاث ملاعق من السكر ( الكميه حسب الرغبة ) مع أضافه بعض مكعبات الثلج إذا توفر.

عدد أتنين كوبايه من الحليب السائل.

أضافه بعض المكسرات حسب الرغبة.

تحضير مشروب عصير كوكتيل الفواكه

يتم تحضير جميع الفاكهة التي يتم ضربها في الخلاط ،ويتم غسلها جيدا في الماء حتى تتخلص من الشوائب الموجودة فيها بعد ذلك يتم تقطيع الفاكهة كبيرة الحجم إلى قطع صغيرة حتى تكون أسهل في عمليه العصر والتحضير،ومن الأفضل إذا وجد المانجو يفضل أزاله القشر الأول حتى تعطى مذاق افضل،ويتم خلط كل ذلك في الخلاط وأضافه بعض مكعبات الثلج مع بعض الحليب والعسل، ويتم تشغيل الخلاط على سرعه قليله حتى يصبح العصير ناعم وخالي من أي قطع سليمه ويصبح سهل في الشرب ثم يوضع في أناء كبير ثم سكب في كاسات لوضعاها على السفرة قبل الفطار مباشرة.