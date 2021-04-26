طرق عمل وتحضير الدونتس

عمل الدونتس من أسهل الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل، وتعتبر من اشهي الحلويات الخفيفة ويمكن تناولها بعد الفطار في رمضان،لذلك هي من الحلويات المفضلة لدى كل العرب، لان يمكننا تناولها في الفطار قبل الذهاب إلى العمل وممكن تناولها على العشاء، هي نوع من الحلويات التي يعشقها الأطفال لأنها تعتبر حفيفه على المعدة، يمكن تحضير الدونتس بطريقتين، الطريقة الأولي من خلال القلى والطريقة الثانية من خلال الفرن، وتختلف حسب رغبه تحضيرها، ويختلف نكهه الدونتس وطعمه على حسب نوع التحضير سواء كانت كراميل أو تفاح أو برتقال أو تغمسها بالعسل أو بالكاستر،وتستطيع عمل الدونتس أيضا من غير وجود بيض وبدون وجود حليب وتختلف من شخص إلى أخر.

عدد ثلاث كوبايات من الدقيق الصافي من الشوائب .

تحضير أناء به ستون جراما من الزبدة .

عدد ثلاث بيض.

عدد ثلاث كوبيات من الحليب الصافي.

عدد ثلاث ملاعق من السكر.

ترك العجينة لمدة ساعه حتى تتخمر جيدا.

يتم وضع الزبدة والبيض والحليب والخميرة والسكر والفانيليا والدقيق ثم نشكلهم على حسب رغبتنا من الأشكال المفضلة لدينا. نقوم بوضع قليه الزيت على النار ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نسقطها في الزيت حتى تتحمر.عند الخروج من الزيت يتم وضع بعض من المناديل حتى يتم تصفيتها من الزيت جيدا،ثم تترك قليلا حتى تبرد،ونقوم بغمس الوجه بالشكولاته أو العسل أو سكر البودرة ويمكن أضافه قطع من الفاكهة على الوجهة ويتم تقديمها في طبق.

المكونات المطلوبة لتحضير عجينه الدونتسطريقه تحضيرالدونتس المقلى من خلال الخطوات التاليةتحضيرالدونتس في الفرن من خلال الخطوات التالية

يتم ذوبان الدقيق والبيض والسكروالفانليا والزبدة وملعقه صغيرة فانليا مع الحليب السائل ويتم خلطهم جيدا حتى تذوب .

يتم وضعها في صنيه مدهونه فيها قليل من الزيت حتى لأتصبح العجينة ملتصقه.ويتم تقطيعها إلى دوائر باستعمال قطاعه دائريه،ويتم وضع الصنية داخل الفرن على درجه حرارة مئويه 200 درجه ولمدة عشرة دقائق ثم بعد الخروج تترك قليلا حتى تبرد.ثم يتم دهان الوجه بالعسل أو سكر أو النويتلا ، ويتم تقدميها من خلال طبق.