وصفة الكركم الفعالة لتفتيح وتوحيد لون البشرة منذ الاستخدام الأول

تبدأ الفتيات بالتجهيز للعيد ويظهر ذلك واضحاً من خلال الأهتمام بالبشرة والشعر وغيرهم حيث تتأثر البشرة طوال شهر رمضان بسبب عدم تناول الماء بالكميات اللازمة للجسم حيث يتغذي الجلد والشعر على الماء لذلك فإن نضارة البشرة تعتمد على كمية الماء التي تصل للجسم يومياً لذلك نحاول تعويض البشرة ببعض من وصفات العناية بمكونات طبيعية تساعد على تفتيح لون البشرة ونستخدم الكركم الطبي أكثر المكونات الطبيعية تأثيراً لوصفات التفتيح، كما أنه لا يوجد أيّ آثار جانبية قد تنتج عن استخدام الكركم في حالة أنه لم يؤدي نفعاً ويعتبره خبراء التجميل علاج لتصبغات الوجه الناتجه عن أشعة الشمس كما أنه يعمل على تنظيم الميلانين المتحكم في لون الوجه ولا يقتصر استخدام الكركم في وصفات الوجه فقط بل يمكن تطبيقه على مناطق مختلفة في الجسم للتفتيح وللتعرف على بعض الوصفات الفعالة لتفتيح لون البشرة يمكنك متابعة هذا المقال.

لا يمكن الإستغناء عن كريمات التفتيح ووسائل التجميل التي تساعد على تفتيح البشرة بالرغم من كثرة الماركات الخاصه بوسائل التجميل إلا أن هناك سباق عالمي حول منتجات العناية بالبشرة من الناحيه العلاجية طويلة المدي وليست المؤقتة مثل وسائل التجميل والبديل لذلك بدلاً من إرهاق البشرة نستخدم بديل طبيعي يستطيع تفتيح البشرة مثل الوصفات الطبيعية المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا وموضوع اليوم عن قدرة الكركم في تفتيح وتوحيد لون البشرة ويمكنك متابعة الخطوات عبر السطور التالية.

وصفة تفتيح الوجه بالكركم

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون لجميع أنواع البشرة ما عدا البشرة الجافة.

نصف فنجان من عصير الخيار الطازج في حالة جفاف البشرة.

ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم الطبي.

تحضير وعاء من البلاستيك اولاً ثم القيام بوضع المكونات التي سبق ذكرها بالطبق من الليمون أو الخيار والكركم، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً للحصول على وصفة متماسكة ثم نتركها جانباً. قبل تطبيق الوصفة على الوجه يجب غسل الوجه جيداً وأن يكون خالي من وسائل التجميل أو الوسائل الخاصه بالعناية بالبشرة مثل كريمات الترطيب بحيث يكون الوجه جافاّ. نقوم بوضع الوصفة على الوجه وتوزيعها على جميع المناطق خاصةً مناطق التصبغات الناتجة عن الشمس لمدة عشرون دقيقة ثم التوجه إلي الماء البارد وغسل الوجه جيداً، نلاحظ كيف أصبح الوجه أكثر نضارة منذ الاستخدام الأول. للحصول على أفضل النتائج يجب تطبيق الوصفة من أربع مرات إلي ثلاث مرات أسبوعياً.

طريقة التحضير: