أشهى الوصفات لإعداد الحلويات الغربية الشهية بكل سهولة

أشهى الوصفات لإعداد الحلويات الغربية الشهية يبحث عنها الكثير والكثير يبحث عن المذاق الجذاب من الحلوى والتي غالبا ما تجلب السعادة لقلوب الكثيرين وكما يقال في الأنحاء الشعبية من البلدان فالطعام هو أسرع الطرق للوصول إلى قلب الرجل وإن جئنا لحقيقة الأمر فهي أسهل الطرق للوصول إلى قلوب الناس جميعا وحبذا إن كانت أحجى الوصفات الغربية ذات الشكل المميز والطابع الفريد فمثلا التشيز كيك يعتبر واحدة من الحلويات الغربية فما رأيك في تجربة أشهى الوصفات لإعداد الحلويات الغربية ذات الشكل الفريد والمذاق المنعش.

وصفات الحلويات الغربية

يحب الكثير من الأشخاص التنويع في الحلويات التي يتناولونها وتتعدد طرق إعداد الحلوى في جميع أنحاء العالم ولذلك نقدم هذه المجموعة الفريدة من وصفات الحلويات الغربية.

تشيز كيك جبن الكيري وتزينه بالتوت

تشيز كيك جبن الكيري وتزينه بالتوت من أشهى الوصفات لإعداد الحلويات الغربية الشهية

مواد خام:

بسكويت: 2 علبة

زبدة: 1/4 كوب

جبنة كيري كريمية: 2 علبة

السكر: 12 كوب

الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة

قشطة: كوب

1- قم بطحن البسكويت في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تحصل على خليط ناعم.

2- نذوب الزبدة بالكامل ثم نضيفها لخليط البسكويت ونعجن المكونات حتى تتجانس.

3- رشي خليط البسكويت في صينية قابلة للفصل وضعيه في الثلاجة لحوالي 10 دقائق.

4- اخفقي السكر وجبن كيري في وعاء الخلاط الكهربائي حتى يذوب المكون الأول.

5- أضيفي الكريمة والفانيليا مع التحريك باستمرار للحصول على خليط كريمي كثيف.

6- وزعي المزيج على طبقة البسكويت ، ثم امسحي الوجه بملعقة حتى يصبح متساويًا.

7- ضع الصينية في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل حتى تجمد الصينية.

8. زينيه بالتوت الأحمر البري بعد التجميد.

كب كيك الشوكولاتة بالكرز

كب كيك الشوكولاتة بالكرز من أشهى الوصفات لإعداد الحلويات الغربية

مواد خام:

طحين: ثلاثة أرباع الكوب (بني).

طحين: ثلاثة أرباع الكوب (أبيض).

مسحوق الكاكاو: نصف كوب.

البيكينغ باودر: ملعقة صغيرة ونصف.

صودا الخبز: نصف ملعقة صغيرة.

ملح: نصف ملعقة صغيرة.

بيضة.

الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة.

سكر: 1/4 كوب.

زيت نباتي: 1/4 كوب.

الزبادي: 1/2 كوب (مخفوق).

كرز: 1 1/2 كوب (مقطع جاف).

الكرز: 1 كوب (حبوب كاملة مجففة).

كريمة خفيفة: 2 كوب (مخفوقة).

طريقة التحضير

١- سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية كب كيك وبطنيها بورق الكب كيك.

٢- اخلطي الطحين الأسمر و الطحين الأبيض والبيكنج باودر والكاكاو و البيكنج صودا و الملح في وعاء و اتركيه جانبا.

٣- في الخفاقة الكهربائية اخفقي السكر مع الزيت حتى تمتزج المكونات ثم أضيفي البيضة و الفانيلا و اخلطي.

٤- أضيفي خليط الطحين و الكاكاو بالتناوب مع اللبن حتى انتهاء الكمية مع الخفق على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط كريمي.

٥- أضيفي الكرز المفروم للمزيج وحركي بالملعقة حتى تتمازج المكونات.

٦- وزعي خليط الكيك في صينية الكب كيك المجهزة بحيث تملئي الصينية للنصف في كل الحبات.

٧- أدخلي الصينية للفرن المجهز و اخبزيها لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج.

٨- اتركي الكب كيك حتى يبرد.

٩- زيني وجه حبات الكب كيك بالكريمة بالطريقة المرغوبة إما بواسطة ملعقة أو كيس الحلواني.

١٠- ضعي حبة من الكرز الكامل فوق الكريمة وقدميها.

كيك الجوز والقرفة

تعتبر كيك الجوز والقرفة من أشهى الوصفات لإعداد الحلويات الغربية الشهية كما أنها من أشهى الكيكات المخبوزة الشهية التي من الممكن أن يتم تناولها في الإفطار مع الحليب أو قهوي الاسبرسو.

المقادير:

– دقيق: 2 كوب

– ملح: ربع ملعقة صغيرة

– بيكنج بودر: ملعقة كبيرة

– الزبدة: كوب

– زبادي: كوب

– سكر: كوب ونصف

– البيض: 2 حبة

– الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

– السكر البني: نصف كوب

– الجوز: كوب

– القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

– الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

١-سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

٢-جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

٣-اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح في وعاء.

٤-قومي بخفق الزبدة مع الزبادي والسكر في الخفاقة الكهربائية.

٥-أضيفي البيض والفانيلا واخفقي.

٦-أضيفي خليط الدقيق واخفقي حتى تتمازج المكونات.

٧-ابدائي بصب المزيج في الصينية المجهزة.

٨-اخلطي السكر البني والجوز المفروم والقرفة في وعاء.

٩-أضيفي الزبدة وقلبي حتى يصبح المزيج كالفتات.

١٠-صبي المزيج فوق الكيك وأدخلي الكيك الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

١١-أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق ثم قطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً

إن أعجبتك أشهى الوصفات لإعداد الحلويات الغربية الشهية لا تنسي أن تشاركينا في التعليقات.