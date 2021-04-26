سر تحضير بسكوت العيد الجاهز المقرمش الفاخر بمقادير مظبوطة وبالخطوات

سر تحضير بسكوت العيد الجاهز المقرمش الفاخر حيث أنه من أكثر ما يتم البحث عنه عبر محركات بحث جوجل في كافة الدول العربية، نظراً لأن الكثير من السيدات يبحثون من التعرف على الخطوات المتبعة لتحضير الحلويات المتنوعة بالعيد والحصول على طعم لذيذ وشهي، ويوجد الكثير من الطرق التي تتبع من أجل بسكوت العيد فمنه العادي ومنه بالنشادر ومنه بالزبدة أو البرتقال وتحضر ربة المنزل ما ترغب به، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم خطوات عمل البسكويت خطوة بخطوة مع شرح مفصل للمكونات تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك وتجربيه بنفسك بالمنزل. سر تحضير بسكوت العيد الجاهز المقرمش الفاخر بالسطور القادمة سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكوت العيد مقرمش وبطعم رائع: المكونات: 3 كوب دقيق.

نصف كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

حبتان من البيض.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ذرة ملح.

بشر برتقال.

ملعقة بيكنج بودر.

معلقة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بخلط السكر مع الزبدة مع بعضهم البعض حتى أن تتجانس ويكون لونها أبيض.

من ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى ويضاف لها بشر البرتقال والفانيليا وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.

من ثم نحضر إناء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح، ومن ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال وتقلب كافة المكونات سوياً حتى أن نحصل على عجين متماسك.

تترك العجينة ليرتاح لمدة ربع ساعة, ونضع العجينة بالماكينة حتى نشكلها ونحصل على البسكويت و، يرص البسكويت على

و، يرص البسكويت على صينية مبطنة بورق الزبدة وتدخل الفرن حتى ن تنضج ويصبح لونه ذهبي وترص برفق داخل العلب والاستمرار على نفس الخطوات للتخلص من كمية العجين المتاحة لديك. الوسوم

سر تحضير بسكوت العيد الجاهز المقرمش الفاخر حيث أنه من أكثر ما يتم البحث عنه عبر محركات بحث جوجل في كافة الدول العربية، نظراً لأن الكثير من السيدات يبحثون من التعرف على الخطوات المتبعة لتحضير الحلويات المتنوعة بالعيد والحصول على طعم لذيذ وشهي، ويوجد الكثير من الطرق التي تتبع من أجل بسكوت العيد فمنه العادي ومنه بالنشادر ومنه بالزبدة أو البرتقال وتحضر ربة المنزل ما ترغب به، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم خطوات عمل البسكويت خطوة بخطوة مع شرح مفصل للمكونات تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك وتجربيه بنفسك بالمنزل. سر تحضير بسكوت العيد الجاهز المقرمش الفاخر بالسطور القادمة سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكوت العيد مقرمش وبطعم رائع: المكونات: 3 كوب دقيق.

نصف كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

حبتان من البيض.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ذرة ملح.

بشر برتقال.

ملعقة بيكنج بودر.

معلقة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بخلط السكر مع الزبدة مع بعضهم البعض حتى أن تتجانس ويكون لونها أبيض.

من ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى ويضاف لها بشر البرتقال والفانيليا وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.

من ثم نحضر إناء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح، ومن ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال وتقلب كافة المكونات سوياً حتى أن نحصل على عجين متماسك.

تترك العجينة ليرتاح لمدة ربع ساعة, ونضع العجينة بالماكينة حتى نشكلها ونحصل على البسكويت و، يرص البسكويت على

و، يرص البسكويت على صينية مبطنة بورق الزبدة وتدخل الفرن حتى ن تنضج ويصبح لونه ذهبي وترص برفق داخل العلب والاستمرار على نفس الخطوات للتخلص من كمية العجين المتاحة لديك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تحضير بسكوت العيد الجاهز المقرمش الفاخر بمقادير مظبوطة وبالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.