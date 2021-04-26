كيف يؤثر الصيام على مرضى الكوليسترول

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جمانة الصباغ الاثنين,26 نيسان (أبريل) 2021 - 16:00
كيف يؤثر الصيام علي مرضي الكوليسترول، والكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم ويحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية. ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.
وبحسب موقع "مايو كلينيك"، فإنه وبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. ويمكن أن تنفجر تلك الترسبات فجأة لتشكّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
وخلال شهر رمضان المبارك، يعمد مرضى الكوليسترول للصيام للاستفادة من فوائد الصيام عليهم لجهة خفض نسبة الكوليسترول السيء LDL ورفع نسبة الكوليسترول الجيد HDL كما أثبتت دراسات وحالات صحية عدة.
فما هو تأثير الصيام علي مرضي الكوليسترول، وهل أن له فوائد فقط بل هناك أيضاً تأثيرات سلبية يجب التنبه لها؟
هذا ما نكشفه سوياً بناء على معلومات أوردها موقع "صحتي" بخصوص تأثير الصيام علي مرضي الكوليسترول.
كيف يؤثر الصيام علي مرضي الكوليسترول
أفاد الموقع المختص بالأمور الصحية والطبية، أن دراسات وأبحاث علمية عدة ربطت بين الصيام المتقطع وعلاج ارتفاع الكوليسترول الذي يضر بصحة القلب والاوعية الدموية. وذلك من خلال خفض نسبة الكوليسترول الضار أي البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL والدهون الثلاثية، ورفع كمية الكوليسترول المفيد في الجسم أي البروتين الدهني عالي الكثافة HDL.
كما كان ذو تأثير إيجابي على صحة المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب وتصلب الأوعية الدموية.
وكي يستفيد مرضي الكوليسترول من صيام شهر رمضان للحصول على النتائج المبهرة هذه، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:
- استشارة الطبيب قبل البدء بالصيام في رمضان، لتحديد وتعديل مواعيد تناول الأدوية. وفي حال كان مريض الكوليسترول يعاني أمراضاً مزمنة أخرى أما إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فمن الضروري أن يحدد له الطبيب إمكانية صيامه أو لا.
- اتباع نظام غذائي صحي.
- تقسيم الطعام الى وجبات صغيرة بين الإفطار والسحور، وتناول الماء والسوائل المفيدة بكميات كبيرة قدر الإمكان.
- ممارسة الرياضة الخفيفة لمدة نصف ساعة بعد الإفطار بساعتين.
- الاقلاع عن التدخين وتجنب الاماكن التي يتواجد فيها المدخنون.
نصائح غذائية لمرضي الكوليسترول في رمضان
من الضروري عند اتباع نظام غذائي صحي من قبل مرضي الكوليسترول، مراعاة اتباع النصائح التالية:
- طهي الوجبات بطرق صحية ومنها الشوي والطهي على البخار والسلق، وتجنب القلي قدر الامكان.
- تجنب الاطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، مثل الزبدة والسمن واللحوم الغنية بالدهون والحليب الكامل الدسم ومشتقاته، زيت النخيل وزيت جوز الهند، والحلويات المقلية أو التي تحتوي السمن. ويمكنه الإستعاضة عنها بالدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، بشرط تناوله باعتدال.
- تناول الاطعمة الغنية باحماض اوميغا 3 والتي تعد هامة جداً لمرضي الكوليسترول، ومن أهم مصادرها أسماك السلمون والماكريل والتونة، والمكسرات مثل الجوز والبقان، اضافة الى الأفوكادو وزيت الزيتون.
- الحرص على تناول الاطعمة الغنية بالالياف التي تعزز الشعور بالشبع والتي لا تحتوي على الدهون وتساعد في تعديل مستوى الكولسترول الضار في الجسم.
- تناول البروتينات من مصادرها النباتية تحديداً، والمتواجدة في الحمص والعدس والفول والفاصولياء، والمكسرات النيئة غير المملحة التي تساهم كذلك في رفع مستوى الكوليسترول النافع وخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.
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