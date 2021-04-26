كيف نحمي كبار السن من الاصابة بكورونا، تكمن أهمية ذلك أن كبار السن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا كما أكدت مختلف الأبحاث الطبية وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وفي التالي نصائح طبية تساعد في حماية كبار السن من الإصابة بكورونا.

كيف نحمي كبار السن من الاصابة بكورونا:

نشر موقع وزارة الصحة السعودية مجموعة من التوصيات لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية لكبار السن لحمايتهم من الإصابة بكورونا، وهي:

يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية قبل عند زيارة كبار السن أو العودة إلى المنزل.

العناية بالنظافة الشخصية لكبار السن.

من المهم عدم مشاركة الطعام أو أدوات المائدة مع كبار السن.

تهوية وتنظيف غرف كبار السن.

مراقبة أي أعراض تنفسية لدى كبار السن.

في حال ظهور أي أعراض تنفسية أو حمى يجب عدم مخالطة كبار السن.

الامتناع عن التعامل مع كبار السن لمدة 14 يومًا في حال العودة من السفر.

مساعدة كبار السن على الالتزام بالاحترازات الوقائية من كورونا وحثهم على تلقي اللقاح.

نصائح لكبار السن للوقاية من كورونا:

عدم الخروج من المنزل والابتعاد عن التجمعات.

ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، واستخدم معقم لليدين بعد العطس أو السعال، وقبل طهو الطعام أو تناوله.

تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة.

تجنب التعامل مع بالأشخاص الذين لديهم أعراض.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بالمنديل، أو داخل المرفق.

في حالة وجود أمراض مزمنة يجب الحرص على تناول الأدوية الموصوفة بانتظام.

تنظيف وتطهير الأدوات والأسطح التي تُلمس بشكل متكرر في المنزل.

استخدام التطبيقات لطلب الاحتياجات من غذاء ودواء.

عدم الذهاب إلى المسجد.

ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص.

تجنب التجمعات والأماكن المغلقة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.