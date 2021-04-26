طريقة عمل كحك العيد بالملبن والمكسرات على الطريقة المصرية

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طريقة عمل كحك العيد من الوصفات التي يكثر البحث عنها خلال هذه الفترة من كل عام في شهر رمضان المبارك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث أصبح من العادات المتوارثة في كل عام تجمع أفراد العائلة والمعارف لعمل كحك العيد وبسكوت العيد وغيرها من المعجنات والحلويات المرتبط عملها أكثر في الأعياد مثل البيتي فور والغريبة، ولا تختلف هذه العادات كثيراً في مصر عنها في باقي الدول العربية فرغم اختلاف كل بلد في عاداته وتقاليده للاحتفال بالعيد إلا أن جميعها تشترك في الاحتفال بصنع كحك العيد، بالرغم من اختلاف مسمياته وأنواعه من بلد لآخر إلا أنه يمثل مصدر الفرحة الرئيسي في هذا العيد.طريقة عمل كحك العيد بالملبن والمكسرات:
تختلف طرق وأنواع كحك العيد من بلد إلى آخر ولكن نهتم من خلال هذا المقال بطريقة عمل كحك العيد المصرية بالخطوات والمقادير المضبوطة، والتي سوف تعطيك مذاق وقوام أفضل من أشهر حلواني.مقادير الكحك:
- كيلو دقيق فاخر خاص لصنع الحلويات أو متعدد الاستخدامات.
- ثلاث أكواب من السمن البلدي أو النباتي حسب الرغبة.
- سمسم.
- ملعقتين سكر للخميرة.
- رشه ملح.
- ملبن ومكسرات الحشو ( عين جمل أو بندق أو سوداني حسب الرغبة أو المتاح لديكي ).
- كوب إلا ربع لبن دافئ.
- ملعقة كبيرة روح الكحك.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- سكر بودرة للتزيين.
- أولاً نقوم بوضع السمن على نار هادئة حتى تقدح دون أن تغلي حتى نحصل على قوام كحك ناعم ومتماسك.
- ثانياً في وعاء كبير حتى يمكنك بث العجن، قومي بنخل الدقيق جيدا مره واحده وإضافة رشه الملح إليه مع روح الكحك والسمسم، ثم قومي بسكب السمن الذائب عليه وبثه ( العجن بلطف )مع الدقيق جيداً مقدار من الوقت حتى تحصلي على قوام لين.
- في هذه الأثناء تقومي بتحضير الخميرة الفورية مع السكر في كوب اللبن.
- ثم تضيفها إلى العجين بعد أن قمتي ببثه مع السمن الساخن، مع استمرار البث ( العجب بلطف )، ويمكنكم إضافة القليل من اللبن إذا محتجتي إلى ذلك حتى تحصلي على القوام المطلوب.
- وتكوني قد قومتي مسبقا بتجهيز ملبن الحشو بالمكسرات، كما يمكنكم الاكتفاء بالملبن فقط، وتقومي لتجهيزها عن طريق إضافة ملعقة من السمن البلدي إلى الكائن وعنه بها حتى تحصلي على قوام مرن ثم إضافة المكسرات المجروش إليه.
- بعد ذلك تقومي بتقطيع العجينة إلى دوائر صغيرة ثم أخذ القليل من الملبن ووضعها في منتصف الدائرة ثم تغلقي عليها العجينة مرة أخرى على شكل دائرة ثم تقومي بالضغط عليها قليلاً براحة يديك كي تتمكني من نقشها، أو وضعها في قوالب النقش الجاهزة والضغط عليها ثم وضعها في صاج أو صنية التسوية.
- واستمري في هذه الخطوة حتى الانتهاء من الكمية، واتركيها حتى تختمر ثم أدخليه الفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180° واتركيه حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- وعند التقديم يتم تزيينه برشه من السكر البودرة.
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طريقة عمل كحك العيد من الوصفات التي يكثر البحث عنها خلال هذه الفترة من كل عام في شهر رمضان المبارك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث أصبح من العادات المتوارثة في كل عام تجمع أفراد العائلة والمعارف لعمل كحك العيد وبسكوت العيد وغيرها من المعجنات والحلويات المرتبط عملها أكثر في الأعياد مثل البيتي فور والغريبة، ولا تختلف هذه العادات كثيراً في مصر عنها في باقي الدول العربية فرغم اختلاف كل بلد في عاداته وتقاليده للاحتفال بالعيد إلا أن جميعها تشترك في الاحتفال بصنع كحك العيد، بالرغم من اختلاف مسمياته وأنواعه من بلد لآخر إلا أنه يمثل مصدر الفرحة الرئيسي في هذا العيد.طريقة عمل كحك العيد بالملبن والمكسرات:
تختلف طرق وأنواع كحك العيد من بلد إلى آخر ولكن نهتم من خلال هذا المقال بطريقة عمل كحك العيد المصرية بالخطوات والمقادير المضبوطة، والتي سوف تعطيك مذاق وقوام أفضل من أشهر حلواني.مقادير الكحك:
- كيلو دقيق فاخر خاص لصنع الحلويات أو متعدد الاستخدامات.
- ثلاث أكواب من السمن البلدي أو النباتي حسب الرغبة.
- سمسم.
- ملعقتين سكر للخميرة.
- رشه ملح.
- ملبن ومكسرات الحشو ( عين جمل أو بندق أو سوداني حسب الرغبة أو المتاح لديكي ).
- كوب إلا ربع لبن دافئ.
- ملعقة كبيرة روح الكحك.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- سكر بودرة للتزيين.
- أولاً نقوم بوضع السمن على نار هادئة حتى تقدح دون أن تغلي حتى نحصل على قوام كحك ناعم ومتماسك.
- ثانياً في وعاء كبير حتى يمكنك بث العجن، قومي بنخل الدقيق جيدا مره واحده وإضافة رشه الملح إليه مع روح الكحك والسمسم، ثم قومي بسكب السمن الذائب عليه وبثه ( العجن بلطف )مع الدقيق جيداً مقدار من الوقت حتى تحصلي على قوام لين.
- في هذه الأثناء تقومي بتحضير الخميرة الفورية مع السكر في كوب اللبن.
- ثم تضيفها إلى العجين بعد أن قمتي ببثه مع السمن الساخن، مع استمرار البث ( العجب بلطف )، ويمكنكم إضافة القليل من اللبن إذا محتجتي إلى ذلك حتى تحصلي على القوام المطلوب.
- وتكوني قد قومتي مسبقا بتجهيز ملبن الحشو بالمكسرات، كما يمكنكم الاكتفاء بالملبن فقط، وتقومي لتجهيزها عن طريق إضافة ملعقة من السمن البلدي إلى الكائن وعنه بها حتى تحصلي على قوام مرن ثم إضافة المكسرات المجروش إليه.
- بعد ذلك تقومي بتقطيع العجينة إلى دوائر صغيرة ثم أخذ القليل من الملبن ووضعها في منتصف الدائرة ثم تغلقي عليها العجينة مرة أخرى على شكل دائرة ثم تقومي بالضغط عليها قليلاً براحة يديك كي تتمكني من نقشها، أو وضعها في قوالب النقش الجاهزة والضغط عليها ثم وضعها في صاج أو صنية التسوية.
- واستمري في هذه الخطوة حتى الانتهاء من الكمية، واتركيها حتى تختمر ثم أدخليه الفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180° واتركيه حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- وعند التقديم يتم تزيينه برشه من السكر البودرة.
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