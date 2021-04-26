طريقة عمل كحك العيد بالملبن والمكسرات على الطريقة المصرية

طريقة عمل كحك العيد من الوصفات التي يكثر البحث عنها خلال هذه الفترة من كل عام في شهر رمضان المبارك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث أصبح من العادات المتوارثة في كل عام تجمع أفراد العائلة والمعارف لعمل كحك العيد وبسكوت العيد وغيرها من المعجنات والحلويات المرتبط عملها أكثر في الأعياد مثل البيتي فور والغريبة، ولا تختلف هذه العادات كثيراً في مصر عنها في باقي الدول العربية فرغم اختلاف كل بلد في عاداته وتقاليده للاحتفال بالعيد إلا أن جميعها تشترك في الاحتفال بصنع كحك العيد، بالرغم من اختلاف مسمياته وأنواعه من بلد لآخر إلا أنه يمثل مصدر الفرحة الرئيسي في هذا العيد.

طريقة عمل كحك العيد بالملبن والمكسرات:

تختلف طرق وأنواع كحك العيد من بلد إلى آخر ولكن نهتم من خلال هذا المقال بطريقة عمل كحك العيد المصرية بالخطوات والمقادير المضبوطة، والتي سوف تعطيك مذاق وقوام أفضل من أشهر حلواني.

مقادير الكحك:

كيلو دقيق فاخر خاص لصنع الحلويات أو متعدد الاستخدامات.

ثلاث أكواب من السمن البلدي أو النباتي حسب الرغبة.

سمسم.

ملعقتين سكر للخميرة.

رشه ملح.

ملبن ومكسرات الحشو ( عين جمل أو بندق أو سوداني حسب الرغبة أو المتاح لديكي ).

كوب إلا ربع لبن دافئ.

ملعقة كبيرة روح الكحك.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة التحضير: