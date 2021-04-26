طريقة عمل كحك العيد الناعم بخطوات سهلة للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل كحك العيد أسابيع قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك الذي يرتبط به بعض ظواهر الاحتفال المختلفة، وهناك بعض الحلويات التي يتم تقديمها خلال العيد مثل الكحك والبسكويت والغريبة، وتستعد ربات البيوت حالياً على عمل كحك العيد بنفسها ويتم البحث بقوة حالياً عبر محركات البحث في الوطن العربي على أسعل طريقة لعمل الكحك وتتميز الشيف نجلاء الشرشابي عن غيرها بسهولة تحضيرها لكحك العيد وبمكونات غير مكلفة، ونستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل كحك العيد بخطوات سهلة للشيف نجلاء الشرشابي. مكونات كحك العيد: كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص.

كوب ماء دافئ

نصف كيلو سمن سايحة.

3 ملاعق كبيرة سكر مطحون.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

رشة ملح.

ملعقة من رائحة الكحك.

مكونات الحشو:

ملبن.

عين الجمل.

سكر مطحون للتزين. طريقة التحضير: في البداية نضع مقدار العجان أو في وعاء ونضيف عليه السمسم المحمص واللبن البودر وريحة الكحك والخميرة والملح وتقلب المكونات كلها جيداً.

ننزل بمقدار السمن تدريجيا للمكونات مع العجن الجيد، ونضيف مقدار كوب الماء مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات كلها.

يتم تكوير العجينة لكور صغيرة ويتم حشوها بمقدار من الملبن وعين الجمل ونكورها من جديد ونضعها في المكبس لتأخذ الشكل المميز أو نزينه بالمنقاش.

وتكرر تلك الخطوة حتى تنتهي كمية العجينة كلها، ونرص الكحك في الصواني الخاصة بالفرن.

ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى ينضج الكحك ويأخذ اللون الذهبي.

يخرج كحك العيد من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم نرش عليه السكر المطحون ونقدمه بألف هنا. مكونات كحك العيد:طريقة التحضير: الوسوم

طريقة عمل كحك العيد أسابيع قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك الذي يرتبط به بعض ظواهر الاحتفال المختلفة، وهناك بعض الحلويات التي يتم تقديمها خلال العيد مثل الكحك والبسكويت والغريبة، وتستعد ربات البيوت حالياً على عمل كحك العيد بنفسها ويتم البحث بقوة حالياً عبر محركات البحث في الوطن العربي على أسعل طريقة لعمل الكحك وتتميز الشيف نجلاء الشرشابي عن غيرها بسهولة تحضيرها لكحك العيد وبمكونات غير مكلفة، ونستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل كحك العيد بخطوات سهلة للشيف نجلاء الشرشابي. مكونات كحك العيد: كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص.

كوب ماء دافئ

نصف كيلو سمن سايحة.

3 ملاعق كبيرة سكر مطحون.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

رشة ملح.

ملعقة من رائحة الكحك.

مكونات الحشو:

ملبن.

عين الجمل.

سكر مطحون للتزين. طريقة التحضير: في البداية نضع مقدار العجان أو في وعاء ونضيف عليه السمسم المحمص واللبن البودر وريحة الكحك والخميرة والملح وتقلب المكونات كلها جيداً.

ننزل بمقدار السمن تدريجيا للمكونات مع العجن الجيد، ونضيف مقدار كوب الماء مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات كلها.

يتم تكوير العجينة لكور صغيرة ويتم حشوها بمقدار من الملبن وعين الجمل ونكورها من جديد ونضعها في المكبس لتأخذ الشكل المميز أو نزينه بالمنقاش.

وتكرر تلك الخطوة حتى تنتهي كمية العجينة كلها، ونرص الكحك في الصواني الخاصة بالفرن.

ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى ينضج الكحك ويأخذ اللون الذهبي.

يخرج كحك العيد من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم نرش عليه السكر المطحون ونقدمه بألف هنا. مكونات كحك العيد:طريقة التحضير:

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