طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وسريعة في 10 دقائق حضري البيتزا بعجينة قطنية

طريقة عمل البيتزا في البيت من الأمور التي تهم كل ربة منزل حيث تريد كل أم أن تقدم لأبنائها كل ما يشتهونه ولكن بطريقة آمنة ومضمونة ومن صنع يدها لذلك تسعى الكثير من الأمهات لتحضير البيتزا بالعديد من الطرق المختلفة من أجل إسعاد عائلتها، لكن هناك خطوات معينة إذا لم تتم كما هي تؤدي إلى فشل البيتزا، لذلك سوف نقدم لك سيدتي العزيزة طريقة عمل عجينة البيتزا بكل سهولة وهي عجينة جميلة الملمس وقطنية وهشة وبمقادير مظبوطة بإذن الله تعالى.

طريقة عمل البيتزا السريعة

سوف نحتاج مقادير من بسيطة من أجل إعداد عجينة البيتزا بكل سهولة وتلك المقادير سوف نجدها متوفرة بإذن الله تعالى في أي سوبر ماركت وسوف نحتاج لعمل البيتزا المكونات الآتية:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كيس واحد من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب واحد من الماء الدافئ.

نقوم بوضع الخميرة في كوب الماء الدفئ ونضيف إليهم السكر ونتركهم جانبًا للتفاعل. نقوم بإحضار الدقيق ووضعه في بولة وإضافة الملح إليه وزيت الزيتون ونقلب. نقوم بإضافة الخميرة الممزوجة بكوب الماء الدافئ إلى الدقيق مع التقليب والعجن جيدًا. نستمر في العجن وإذا كانت العجينة يابسة وتحتاج إلى ماء فزودي القليل من الماء. نستمر في العجن حتي نصل إلى ملمس ناعم ولين للعجينة. نقوم بتغطية عجينة البيتزا جيدًا ووضعها في مكان دافئ ونتركها على ساعة حتى تختمر. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كور كبيرة أو متوسطة على مقاس صينية البيتزا التي لدينا. نحضر الصينية وندهنها بالقليل من الزيت ونفرد عجينة البيتزا بها ثم نقوم بإضافة الصلصة والحشو كما نريد.

طريقة عمل عجينة البيتزا في البيتطريقة عمل صلصة البيتزا

سوف نحتاج إلى مقادير بسيطة من أجل عمل صلصة البيتزا حيث تتميز صلصة البيتزا بالمذاق الشهي والطيب ولا تكتمل البيتزا بدون وجود صلصة البيتزا والمكونات التي نريدها هي كالآتي:

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

ثوم مفروم ناعم مقدار 6 فصوص.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو زيت ذرة.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

رشة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

كوبين من عصير الطماطم الثقيل.

نقوم بتحضير الصلصة حيث نضع إناء على النار ونضيف إليه الزيت ونتركه يسخن. نقوم بوضع البصل المفروم ناعم مع التقليب جيدًا. ننزل بالثوم المفروم ونقلب حتى نحصل على لون ذهبي. نقوم بوضع عصير الطماطم ونصيف الملح والفلفل الأسود والزعتر. نترك صلصة البيتزا على النار حتى تصبح ذو قوم كثيف. نحضر صينية البيتزا ونفرد بها العجينة كما ذكرنا ثم نقوم بوضع الصلصة على وجه عجينة البيتزا. نوضع شرائح من البصل والطماطم والفلفل الأخضر على الوجه. نضيف أنواع الجبنة المتوفرة لدينا شيدر أو موتزاريلا أو جبنة رومي أو مكس مختلط بين كل الأنواع. ندخل البيتزا إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يحمر الوجه. تقدم ساخنة بجانب الكاتشب والبطاطس المحمرة وصحتين وهنا وتلك طريقة عمل البيتزا.

عمل البيتزا بالجبنة