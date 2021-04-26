طريقة عمل الزلابية المصرية الهشة المقرمشة اللذيذة

طريقة عمل الزلابية المصرية أو لقمة القاضي أو العوامة وتعتبر من الحلويات التي يسهل تحضيرها، ولا تستغرق وقت في الأعداد ويعشقها الكبير قبل الصغير وهي من الأكلات الشعبية ولها مذاقات مختلفة مثل العسل، السكر البودر، النوتيلا، ويعشق الأطفال شراء الزلابية من الخارج لانجذاب أنظارهم قبل التذوق، فتسعى كل أم إلى تقديم ما يعشق الأبناء تناوله في الخارج وتعمل على تنفيذه في المنزل بطريقة صحية وبخامات أكثر قيمه غذائية وبمذاق يضاهي أشهر حلويات محلات الحلويات الشرقية بالإضافة إلى أنها تكون بمكونات غاية في البساطة لا يخلو منها مطبخ كل بيت وتناسب جميع الميزانيات في حلو يمكن صنعها في أي وقت من الشهر. طريقة عمل الزلابية

ويشتهر تناولها في شهر رمضان المبارك كنوع أخر من التحلية بجانب القطايف والكنافة. طريقة عمل عجينة الزلابية طريقة عمل عجينة الزلابية المكونات كوبان دقيق حلويات.

ملعقتان كبيرة نشا.

كوب ونص ماء دافئ.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقه صغيرة خميرة أو ظرف خميرة فورية. طريقه تحضير السيرب ( الشربات ) المكوناتطريقه تحضير السيرب ( الشربات ) المكونات كيلو سكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة سكر جولكوز ( أختياري ).

ملعقة كبيرة عسل نحل ( أختياري ).

عود قرفه.

عصرة ليمون كاملة.

ملعقه صغيرة فانيليا سائلة. طريقة تحضير السيرب نحضر حلة صغيره ثم نضع السكر والماء والفانيليا وعصرة الليمون.

نقلبهم جيدا حتي يذوب السكر تماما.

نرفعهم علي النار.

وبعد مرور خمس دقائق نضيف العسل الجلوكوز.

ونتركهم على النار حتي تحصلين علي سيرب ثقيل. طريقة تحضير الزلابية احضري وعاء عميق ثم أضيفي جميع المكونات الجافة.

أخلطي جميع المكونات ثم أضيفي بالتدريج الماء الدافئ.

قلبيهم جيدا حتي تحصلين على عجينة سائله سميكه بعض الشيء.

اتركي الزلابية في مكان دافئ لمده ساعة أو ساعتين على الأقل.

بعد مضي المدة قلبيها مرة أخري.

احضري كيس ثلاجة ثم أضيفي كمية مناسبة من عجينة الزلابية.

قصي طرف من أطراف الكيس.

احضري مقص مطبخ أو ملعقه كبيرة اغمسيها في الزيت.

ضعي مقلاة وبها زيت غزير على نار متوسطة.

شكليها على هيئة كرات بأحجام متساوية بقدر المستطاع.

ضعيها في السيرب البارد.

ورصيها في سرفيس التقديم. طريقة تحضير الزلابية الوسوم

طريقة عمل الزلابية المصرية أو لقمة القاضي أو العوامة وتعتبر من الحلويات التي يسهل تحضيرها، ولا تستغرق وقت في الأعداد ويعشقها الكبير قبل الصغير وهي من الأكلات الشعبية ولها مذاقات مختلفة مثل العسل، السكر البودر، النوتيلا، ويعشق الأطفال شراء الزلابية من الخارج لانجذاب أنظارهم قبل التذوق، فتسعى كل أم إلى تقديم ما يعشق الأبناء تناوله في الخارج وتعمل على تنفيذه في المنزل بطريقة صحية وبخامات أكثر قيمه غذائية وبمذاق يضاهي أشهر حلويات محلات الحلويات الشرقية بالإضافة إلى أنها تكون بمكونات غاية في البساطة لا يخلو منها مطبخ كل بيت وتناسب جميع الميزانيات في حلو يمكن صنعها في أي وقت من الشهر. طريقة عمل الزلابية

ويشتهر تناولها في شهر رمضان المبارك كنوع أخر من التحلية بجانب القطايف والكنافة. طريقة عمل عجينة الزلابية طريقة عمل عجينة الزلابية المكونات كوبان دقيق حلويات.

ملعقتان كبيرة نشا.

كوب ونص ماء دافئ.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقه صغيرة خميرة أو ظرف خميرة فورية. طريقه تحضير السيرب ( الشربات ) المكوناتطريقه تحضير السيرب ( الشربات ) المكونات كيلو سكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة سكر جولكوز ( أختياري ).

ملعقة كبيرة عسل نحل ( أختياري ).

عود قرفه.

عصرة ليمون كاملة.

ملعقه صغيرة فانيليا سائلة. طريقة تحضير السيرب نحضر حلة صغيره ثم نضع السكر والماء والفانيليا وعصرة الليمون.

نقلبهم جيدا حتي يذوب السكر تماما.

نرفعهم علي النار.

وبعد مرور خمس دقائق نضيف العسل الجلوكوز.

ونتركهم على النار حتي تحصلين علي سيرب ثقيل. طريقة تحضير الزلابية احضري وعاء عميق ثم أضيفي جميع المكونات الجافة.

أخلطي جميع المكونات ثم أضيفي بالتدريج الماء الدافئ.

قلبيهم جيدا حتي تحصلين على عجينة سائله سميكه بعض الشيء.

اتركي الزلابية في مكان دافئ لمده ساعة أو ساعتين على الأقل.

بعد مضي المدة قلبيها مرة أخري.

احضري كيس ثلاجة ثم أضيفي كمية مناسبة من عجينة الزلابية.

قصي طرف من أطراف الكيس.

احضري مقص مطبخ أو ملعقه كبيرة اغمسيها في الزيت.

ضعي مقلاة وبها زيت غزير على نار متوسطة.

شكليها على هيئة كرات بأحجام متساوية بقدر المستطاع.

ضعيها في السيرب البارد.

ورصيها في سرفيس التقديم. طريقة تحضير الزلابية

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