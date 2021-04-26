طريقة عمل حلويات رمضانية سهلة التحضير في المنزل مثل أشهر محلات الحلويات

تعرفي علي طريقة عمل حلويات رمضانية سهلة وبسيطة وطعمها مثل أشهر محلات الحلويات، هناك العديد من أنواع الحلويات ولكن أشهر تلك الحلويات هي الحلويات الشرقية اللذيذة، التي تتميز بطعمها المختلف والجميل كما أن هناك العديد من الأصناف لديها مثل الكنافة والبسيمة ولقمة القاضي والقطايف وصوابع زينب وغيرهم من أصناف الحلويات الشهيرة. حلويات رمضانية سهلة حلويات رمضانية سهلة سوف نتعرف علي طريقة عمل الحلويات الرمضانية والشرقية الشهيرة في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة نهائي. لقمة القاضي المكونات كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض

كوب ونصف من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من النشا

رشه ملح صغيرة طريقة التحضير إحضاري وعاء وضعي فيه الخميرة مع السكر والماء وقلبيها لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل مع بعضهم.

إحضري وعاء أخر وضعي الدقيق مع الملح وقلبيهم ثم ضفي اليه الخميرة وقلبيهم حتي تصبح العجينة سائلة ثم اتركيها تتخمر لمدة ساعة.

قومي بعد ذلك بأخذ كمية صغيرة من العجين وكوريها وإقليها في زيت غزير حتي يصبح لونها بني ثم أسقيها بالشربات. صوابع زينب صوابع زينب المقادير كوب ونصف من الدقيق

كوب من دقيق السميد

كوب من الماء الدافئ

ربع كوب من الزبدة

نصف كوب من السمن البلدي

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة

رشه من الملح

رشه من السكر طريقة الإعداد نقومي أولا بوضع الخميرة في الماء الدافئ ونقوم بتقلبيها حتي تذوب تماما.

نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق مع الزبدة بالإضافة إلي دقيق السميط ورشه الملح والسكر وقلبيهم جيدا مع بعضهم.

نقوم بعد ذلك بإضافة الخميرة المذابة اليه مع وضع السمنة ونعجنهم مرة أخري ببعض حتي تصبح العجينة متماسكة ولينة.

نقوم بعد ذلك بفرد العجينة وتقطيعها إلي أصابع متوسطة الحجم ومتساوية ثم قومي نقشها واتركيها.

قومي بقلي صوابع الزينب في زيت غزير وساخن واتركيه فيها حتي يصبح لونها ذهبي ثم أسقيها بالشربات وقدميها. بسيمه بجوز الهند بسيمه بجوز الهند المكونات كوب من الدقيق الأبيض

كوبين من جوز الهند المبشور

نصف كوب من الزبدة

كوب من الشربات

بيضة واحدة

ملعقتين كبيرتين من الزبادي

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة التحضير ضعي طاسة علي النار بيها القليل من الزيت وضعي فيها جوز الهند وقلبيه حتي يصبح لونه ذهبي واتركيه حتي يبرد

قومي بعد ذلك بإحضار وعاء وضعه فيه الدقيق وجوز الهند وقلبيه حتي يمتزجون معا.

قومي بإضافة اليهم البيضة والبيكينج بودر والفانيليا والزبادي واعجينهم مع بعض جيدا.

إحضري صينية وادهينها بالذبدة ثم قومي بصب الخليط فيها وضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة حتي يصبح لونها ذهبي.

قومي بإخراج الصينية وصبي عليها الشربات وقطعيها إلي قطع وقدميها. الوسوم

تعرفي علي طريقة عمل حلويات رمضانية سهلة وبسيطة وطعمها مثل أشهر محلات الحلويات، هناك العديد من أنواع الحلويات ولكن أشهر تلك الحلويات هي الحلويات الشرقية اللذيذة، التي تتميز بطعمها المختلف والجميل كما أن هناك العديد من الأصناف لديها مثل الكنافة والبسيمة ولقمة القاضي والقطايف وصوابع زينب وغيرهم من أصناف الحلويات الشهيرة. حلويات رمضانية سهلة حلويات رمضانية سهلة سوف نتعرف علي طريقة عمل الحلويات الرمضانية والشرقية الشهيرة في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة نهائي. لقمة القاضي المكونات كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض

كوب ونصف من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من النشا

رشه ملح صغيرة طريقة التحضير إحضاري وعاء وضعي فيه الخميرة مع السكر والماء وقلبيها لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل مع بعضهم.

إحضري وعاء أخر وضعي الدقيق مع الملح وقلبيهم ثم ضفي اليه الخميرة وقلبيهم حتي تصبح العجينة سائلة ثم اتركيها تتخمر لمدة ساعة.

قومي بعد ذلك بأخذ كمية صغيرة من العجين وكوريها وإقليها في زيت غزير حتي يصبح لونها بني ثم أسقيها بالشربات. صوابع زينب صوابع زينب المقادير كوب ونصف من الدقيق

كوب من دقيق السميد

كوب من الماء الدافئ

ربع كوب من الزبدة

نصف كوب من السمن البلدي

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة

رشه من الملح

رشه من السكر طريقة الإعداد نقومي أولا بوضع الخميرة في الماء الدافئ ونقوم بتقلبيها حتي تذوب تماما.

نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق مع الزبدة بالإضافة إلي دقيق السميط ورشه الملح والسكر وقلبيهم جيدا مع بعضهم.

نقوم بعد ذلك بإضافة الخميرة المذابة اليه مع وضع السمنة ونعجنهم مرة أخري ببعض حتي تصبح العجينة متماسكة ولينة.

نقوم بعد ذلك بفرد العجينة وتقطيعها إلي أصابع متوسطة الحجم ومتساوية ثم قومي نقشها واتركيها.

قومي بقلي صوابع الزينب في زيت غزير وساخن واتركيه فيها حتي يصبح لونها ذهبي ثم أسقيها بالشربات وقدميها. بسيمه بجوز الهند بسيمه بجوز الهند المكونات كوب من الدقيق الأبيض

كوبين من جوز الهند المبشور

نصف كوب من الزبدة

كوب من الشربات

بيضة واحدة

ملعقتين كبيرتين من الزبادي

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة التحضير ضعي طاسة علي النار بيها القليل من الزيت وضعي فيها جوز الهند وقلبيه حتي يصبح لونه ذهبي واتركيه حتي يبرد

قومي بعد ذلك بإحضار وعاء وضعه فيه الدقيق وجوز الهند وقلبيه حتي يمتزجون معا.

قومي بإضافة اليهم البيضة والبيكينج بودر والفانيليا والزبادي واعجينهم مع بعض جيدا.

إحضري صينية وادهينها بالذبدة ثم قومي بصب الخليط فيها وضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة حتي يصبح لونها ذهبي.

قومي بإخراج الصينية وصبي عليها الشربات وقطعيها إلي قطع وقدميها.

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