طريقة عمل القراقيش في البيت بالخطوات لاحلى وأخف سحور في رمضان

طريقة عمل القراقيش في البيت , تعد القراقيش من الوجبات الخفيفة التي من الممكن تناولها في أي وقت مع أي مشروب ولا تحتاج لتعب أو مجهود، ويتم عمل القراقيش في رمضان خاصة للصغار والمرضى وكبار السن لأنها وجبة مشبعة ولا تؤثر على الصحة، ونظرًا لأهميتها للكبار والصغار تبحث أغلب السيدات عن وصفات سهلة عن كيفية عمل القراقيش في البيت لرمضان ونحن نقدمها لكي عبر موقعنا.

طريقة عمل القراقيش في البيت

توجد عدة طرق لتحضير القراقيش في البيت، ونحن نقدم لكم أكثر من طريقة حسب رغبة أفراد الأسرة وهي كالآتي:

عمل القراقيش بالعجوة

المكونات

كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو من الزبد الفلاحى المذاب.

كوب ونصف ماء دافئ.

ربع كوب حليب بودرة.

ربع كوب سمسم محمص.

قليل من الشمر والينسون.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف سكر.

قليل من الملح.

عجوة للحشو مضاف لها ملعقة زبدة ومثلها سمسم.

قبل عجن القراقيش لابد من خلط السكر والخميرة مع ربع كوب ماء دافئ ويترك حتى تختمر.

في اناء عميق نضع الدقيق مع البيكينج بودر والحليب البودرة والملح والسمسم والشمر والينسون ونخلطهم ببعض بشكل جيد.

ثم نضيف الزبدة المذابة للمكونات السابقة مع تقليبهم وعجنها حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمل.

بعد ذلك نضيف الخميرة التي أصبحت بحجم أكبر مع مراعاة الاستمرار في التقليب والعجن، ثم سكب الماء الدافئ بالتدريج أثناء العجن حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

نرش سطح متساوي بقليل من الدقيق ثم نفرد العجين ونقوم بحشو العجين بالعجوة مع تطبيق الجزء الثاني من العجين وتقطيعه دوائر وأصابع.

وترص في صينية مدهونة بالسمن أو الزيت ونتركها بعض الوقت تختمر ثم نقوم بتسويتها في فرن ساخن لتمام النضج.

طريقة التحضيرعمل القراقيش باللبن الرائب

المكونات

كيلو دقيق منخول.

كوب سمن مذاب.

كوب وربع من الحليب الرائب.

قليل من الملح.

ملعقة من رائحة الكعك الطازجة.

ملعقة خميرة فورية.

كوبين ماء دافئ.

في وعاء العجن نخلط الدقيق مع الخميرة ورائحة الكعك والملح ونخلطهم تماما.

ثم نضيف السمن ثم اللبن الرائب والماء الساخن مع التقليب حتى تصبح العجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

يغطى وعاء العجن ويترك فترة حتى يختمر تماما.

ثم نفرد العجين ونقطعه أصابع ترص في صينية مدهونة بالزيت ثم نضعها في الفرن لتنضج تماما ويصبح لونها ذهبي داكن.

طريقة التحضير