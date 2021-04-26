مكون سري لتنظيف الدجاج والتخلص من الزفارة نهائيا في دقيقة واحدة

مكون سري لتنظيف الدجاج والتخلص من الزفارة حيث أنها من أهم المهام التي تساعد في تحضير الدجاج قبل القيام بالبدء في إعداد الطعام وتحضير الأطباق الشهية، من أجل الحصول على دجاج نظيف خالي من رائحة الزفارة قبل القيام بالطهي، وأيضاً للقضاء من الدماء والدهون التي تلتصق بها، ولكن قد يعتقد الكثير من السيدات أن هذه ليست مهمة سهلة على الإطلاق وتحتاج منهم الكثير من الخطوات من أجل الوصول لنتائج المرغوب بها، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة غسل الدجاج والتخلص من الزفارة نهائيا بطريقة فعالة ومن الممكن اتباع نفس الطريقة لتنظيف كافة أنواع الدواجن.

يوجد العديد من الطرق التي تساعد على غسيل الدجاج للتخلص من الرائحة الكريهة للدجاج منها:

الليمون:

نقوم بتقطيع حبتان من الليمون لأرباع، ومن ثم نقوم بقوم بوضع بعض حباب الفلفل الأسود.

وبعض حبوب الحبهان والقليل من الملح الخشن والقليل من القرفة.

قومي بوضع كافة المكونات في الكبة وتخلط بشكل جيد حتى تمام التجانس.

ومن ثم نقوم بفرك الدجاج بشكل جيد بالخليط من الداخل ومن الخارج والتركيز على منطقة الرقبة والبطن.

يتم فرك الدجاجة بشكل كامل، وتنقع الدجاجة بالخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تمتص الروائح بشكل جيد.

من ثم نقوم بغسل الدجاج بشكل جيد بالماء مع التأكد من التخلص من أي بواقي من الخلطة.