وصفة سمبوسك السمك بالكاري للعزومات

وصفة سمبوسك السمك بالكاري، هناك الكثير منا يحبون وصفات السمك باختلاف أنواعها مثل السمك المشوي والسمك المقلي ولكن ماذا عن وصفة سمبوسك السمك بالكاري فهي من الوصفات الجديدة ولكنها ذات مذاق لا يقاوم تابعوا معنا للتعرف على طريقة التحضير ومقادير الوصفة المطلوبة. مكونات سمبوسك السمك بالكاري مكونات سمبوسك السمك بالكاري مقادير وصفة سمبوسك السمك بالكاري حبة واحدة بيض.

ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.

كوب وربع كوب ماء دافئ.

ملعقتان بحجم صغير من السكر.

ملعقة حجم صغير ملح.

ملعقتان ذات حجم صغير خميرة فورية.

نصف كوب من زيت الذرة. مكونات حشو سمبوسك السمك ثلاثة قطع سمك فيليه بدون عظم يكون مفروم.

فصان ثوم مهروس.

ملعقتان حجم كبير زيت زيتون.

ثلاثة أعواد من البصل الأخضر.

ملعقة ملح حجم صغير.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

ملعقة حجم صغير كاري.

قرن حجمه متوسط شطة.

نصف ملعقة حجم صغير فلفل أسمر.

نصف ملعقة حجم صغير بهارات سمك.

ملعقتان حجم كبير كزبرة خضراء مطحونة.

نصف ملعقة حجمها صغير كمون ناعم. خطوات تحضير سمبوسك السمك بالكاري نحضر الخلاط الكهربي وبه يتم وضع الدقيق مع الخميرة والسكر والملح والزيت والبيض والماء. نشغل الخلاط على سرعة متوسطة لخمس دقائق لنحصل على خلط تام بين جميع المقادير. نخرج العجينة من الخلاط الكهربي ونشكلها مثل الكرة وتوضع في وعاء عميق مدهون بالزيت مع تغطيتها بغلاف من النايلون حتى تختمر. نجهز الحشو في مقلاة مناسبة ونضع الزيت مع السمك المفروم ونقلب لكي يصبح السمك لونه ذهبيًا. ونبدأ بوضع التوابل من فلفل وملح وكاري وكمون وكزبرة وبهارات السمك ونقلب بشكل جيد. وعندما ينضج الخليط نرفعه عن النار حتى تهدأ الحرارة ويصبح باردًا قليلًا. نخرج العجينة من الوعاء ونفردها جيدًا ونجعلها بسمك بسيط ونقطعها لدوائر. في كل قطعة من العجين نضع مقدار حشو بسيط ونغلق على الحشو بشكل جيد. ونضع قطع العجين في وعاء مرة أخرى لنصف ساعة حتى تتضاعف العجينة. ومن ثم نضعها في الفرن لنصف ساعة أخرى حتى تصير ذهبية. مقادير وصفة سمبوسك السمك بالكاريمكونات حشو سمبوسك السمكخطوات تحضير سمبوسك السمك بالكاري الوسوم

وصفة سمبوسك السمك بالكاري، هناك الكثير منا يحبون وصفات السمك باختلاف أنواعها مثل السمك المشوي والسمك المقلي ولكن ماذا عن وصفة سمبوسك السمك بالكاري فهي من الوصفات الجديدة ولكنها ذات مذاق لا يقاوم تابعوا معنا للتعرف على طريقة التحضير ومقادير الوصفة المطلوبة. مكونات سمبوسك السمك بالكاري مكونات سمبوسك السمك بالكاري مقادير وصفة سمبوسك السمك بالكاري حبة واحدة بيض.

ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.

كوب وربع كوب ماء دافئ.

ملعقتان بحجم صغير من السكر.

ملعقة حجم صغير ملح.

ملعقتان ذات حجم صغير خميرة فورية.

نصف كوب من زيت الذرة. مكونات حشو سمبوسك السمك ثلاثة قطع سمك فيليه بدون عظم يكون مفروم.

فصان ثوم مهروس.

ملعقتان حجم كبير زيت زيتون.

ثلاثة أعواد من البصل الأخضر.

ملعقة ملح حجم صغير.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

ملعقة حجم صغير كاري.

قرن حجمه متوسط شطة.

نصف ملعقة حجم صغير فلفل أسمر.

نصف ملعقة حجم صغير بهارات سمك.

ملعقتان حجم كبير كزبرة خضراء مطحونة.

نصف ملعقة حجمها صغير كمون ناعم. خطوات تحضير سمبوسك السمك بالكاري نحضر الخلاط الكهربي وبه يتم وضع الدقيق مع الخميرة والسكر والملح والزيت والبيض والماء. نشغل الخلاط على سرعة متوسطة لخمس دقائق لنحصل على خلط تام بين جميع المقادير. نخرج العجينة من الخلاط الكهربي ونشكلها مثل الكرة وتوضع في وعاء عميق مدهون بالزيت مع تغطيتها بغلاف من النايلون حتى تختمر. نجهز الحشو في مقلاة مناسبة ونضع الزيت مع السمك المفروم ونقلب لكي يصبح السمك لونه ذهبيًا. ونبدأ بوضع التوابل من فلفل وملح وكاري وكمون وكزبرة وبهارات السمك ونقلب بشكل جيد. وعندما ينضج الخليط نرفعه عن النار حتى تهدأ الحرارة ويصبح باردًا قليلًا. نخرج العجينة من الوعاء ونفردها جيدًا ونجعلها بسمك بسيط ونقطعها لدوائر. في كل قطعة من العجين نضع مقدار حشو بسيط ونغلق على الحشو بشكل جيد. ونضع قطع العجين في وعاء مرة أخرى لنصف ساعة حتى تتضاعف العجينة. ومن ثم نضعها في الفرن لنصف ساعة أخرى حتى تصير ذهبية. مقادير وصفة سمبوسك السمك بالكاريمكونات حشو سمبوسك السمكخطوات تحضير سمبوسك السمك بالكاري

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