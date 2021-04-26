طريقة عمل مشمشية قمر الدين فى المنزل خطوة بخطوة وقدمي ألذ وصفات رمضان

طريقة عمل مشمشية قمر الدين ، شاهدنا الكثير من الوصفات التي يمكن أن تعطي طعم شهي ولذيذ، يحبه جميع أفراد الأسرة، إن كنتِ تبحثين عن أفضل وأسهل طريقة عمل مشمشية قمر الدين لأطفالك، تابعي معنا هذا المقال لأننا سنقوم بتحضير مشمشية قمر الدين بطريقة بسيطة جدًا، والطعم الذي ستحصلين عليها منه قوي ولذيذ وشهي، الطريقة من أنجح الطرق ستجعلين أفراد أسرتك يطلبون منك تحضيرها في كل يوم، وبمكونات كلها متوفرة من مطبخك، كما سنذكر لكِ أيضًا في طريقة التحضير كل الأسرار التي ستجعلك تنجحين في تحضيرها من أول مرة. طريقة عمل مشمشية قمر الدين طريقة عمل مشمشية قمر الدين المكونات كوب كبير من عصير قمر الدين مركز (فيتراك).

كوب كبير نفس الحجم من الماء.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

فانيليا.

هذه الطريقة لن نحتاج في تحضيرها إلى السكر، لأن العصير المركز يحتوي على السكر، ولكن إن قمت بتبديل العصير المركز بأي مكون آخر يمكنك إضافة السكر حتى تحصلين على الطعم المناسب. طريقة التحضير اسكبي قمر الدين في إناء معدني عميق ثم أضيفي معه نصف الكمية من الماء وامزجي المكونين معًا جيدًا.

في وعاء آخر أضيفي الماء مع النشا، واحرصي على أن تكون المياه فاترة وليس ساخنة حتى لا تتسبب في حدوث تكتلات بالخليط.

تأكدي من اختلاط المكونين جيدًا قبل الانتقال للخطوة التالية.

اسكبي خليط النشا على العصير مع الاستمرار في الخلط.

ثم أضيفي رشة قليلة من الفانيليا.

ارفعي الوعاء على النار مع الاستمرار في الخلط جيدًا حتى تلاحظين أن القوام أصبح سميك.

لا يمكنك التوقف عن التقليب، ولا يمكن أن تكون النار عالية، يجب أن تكون هادئة وان يكون القوام مناسب ليس بالخفيف أو السميك.

مع العلم أنه يجب اختيار القوام والوعاء على النار على أساس أن المشمشية عندما تبرد يصبح القوام سميك أكثر، لذا يجب اختياره سائل نوعًا ما.

تستغرق المشمشية على النار مع التقليب لمدة 10 دقائق.

بعد رفعها من النار يتم وضعها في أطباق التقديم وتركها حتى تبرد.

خطأ كبير تقع فيه أغلب السيدات وهي تزيينها وهي ساخنة، هذه الخطوة ستفسد مظهرها.

اتركيها جانبًا حتى تبرد تمامًا ثم قومي بالتزيين عن طريق رش المكسرات أو جوز الهند، أو كريم شانتيه حسب المتوفر لديك. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل مشمشية قمر الدين ، شاهدنا الكثير من الوصفات التي يمكن أن تعطي طعم شهي ولذيذ، يحبه جميع أفراد الأسرة، إن كنتِ تبحثين عن أفضل وأسهل طريقة عمل مشمشية قمر الدين لأطفالك، تابعي معنا هذا المقال لأننا سنقوم بتحضير مشمشية قمر الدين بطريقة بسيطة جدًا، والطعم الذي ستحصلين عليها منه قوي ولذيذ وشهي، الطريقة من أنجح الطرق ستجعلين أفراد أسرتك يطلبون منك تحضيرها في كل يوم، وبمكونات كلها متوفرة من مطبخك، كما سنذكر لكِ أيضًا في طريقة التحضير كل الأسرار التي ستجعلك تنجحين في تحضيرها من أول مرة. طريقة عمل مشمشية قمر الدين طريقة عمل مشمشية قمر الدين المكونات كوب كبير من عصير قمر الدين مركز (فيتراك).

كوب كبير نفس الحجم من الماء.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

فانيليا.

هذه الطريقة لن نحتاج في تحضيرها إلى السكر، لأن العصير المركز يحتوي على السكر، ولكن إن قمت بتبديل العصير المركز بأي مكون آخر يمكنك إضافة السكر حتى تحصلين على الطعم المناسب. طريقة التحضير اسكبي قمر الدين في إناء معدني عميق ثم أضيفي معه نصف الكمية من الماء وامزجي المكونين معًا جيدًا.

في وعاء آخر أضيفي الماء مع النشا، واحرصي على أن تكون المياه فاترة وليس ساخنة حتى لا تتسبب في حدوث تكتلات بالخليط.

تأكدي من اختلاط المكونين جيدًا قبل الانتقال للخطوة التالية.

اسكبي خليط النشا على العصير مع الاستمرار في الخلط.

ثم أضيفي رشة قليلة من الفانيليا.

ارفعي الوعاء على النار مع الاستمرار في الخلط جيدًا حتى تلاحظين أن القوام أصبح سميك.

لا يمكنك التوقف عن التقليب، ولا يمكن أن تكون النار عالية، يجب أن تكون هادئة وان يكون القوام مناسب ليس بالخفيف أو السميك.

مع العلم أنه يجب اختيار القوام والوعاء على النار على أساس أن المشمشية عندما تبرد يصبح القوام سميك أكثر، لذا يجب اختياره سائل نوعًا ما.

تستغرق المشمشية على النار مع التقليب لمدة 10 دقائق.

بعد رفعها من النار يتم وضعها في أطباق التقديم وتركها حتى تبرد.

خطأ كبير تقع فيه أغلب السيدات وهي تزيينها وهي ساخنة، هذه الخطوة ستفسد مظهرها.

اتركيها جانبًا حتى تبرد تمامًا ثم قومي بالتزيين عن طريق رش المكسرات أو جوز الهند، أو كريم شانتيه حسب المتوفر لديك. طريقة التحضير

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