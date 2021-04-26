شرائح اللحم المحشية .. تعرفي على الطريقة بالخطوات

تعد شرائح اللحم المحشية من أفضل الوصفات التي يمكن تحضيرها على السفرة الرمضانية، وذلك نظرًا إلى طعمها الشهي وسهولة تحضيرها، مما يمنح ربة المنزل الفرصة للعبادة في الشهر الفضيل، وفي المقال نوضح بالتفصيل المقادير وطريقة الطهي.

طريقة عمل شرائح اللحم المحشية

تعتمد الوصفة على البهارات المشكلة والتوابل لمنحها نكهة مميزة، ومن الأفضل تحضير المكونات بالمقادير الصحيحة قبل البدء في الطبخ للتسهيل وتوفير الوقت، وفيما يلي المقادير والطريقة كاملة:

شرائح لحم (حسب عدد أفراد الأسرة).

نصف ملعقة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ربع ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتين من الزيت النباتي.

بصلة واحدة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقتين من الجزر المبشور.

حبة من البطاطس مقطعة مكعبات.

نصف حبة من الفلفل الحلو مقطعة حلقات.

نصف كوب من البازلاء.

نصف كوب من الكريمة السائلة المخصصة للطبخ.

خلط كافة البهارات معًا في وعاء عميق وتركها جانبًا لحين الاستعمال. البدء في تجهيز الحشوة، وذلك من خلال تشويح البصل في طاسة على النار بها زيت، وعندما تذبل ويتغير لونها يتم إضافة الثوم والزنجبيل مع التقليب جيدًا. إضافة الخضروات (البازلاء، مكعبات البطاطس، شرائح الفلفل الحلو، والجزر المبشور). تقليب المكونات جيدًا حتى يتغير لونها وتذبل، ثم إضافة البهارات المشكلة التي تم مزجها من قبل. فرد شرائح اللحم ودقها جيدًا لتصبح رقيقة السُمك. إضافة الحشوة على طرف شريحة اللحم، ثم لفها جيدًا على شكل رول. يتم تثبيتها بعود أسنان، ويتم تكرار الخطوات حتى تنتهي كمية اللحم. غمس رولات اللحم في الدقيق، ثم تشويحها في طاسة ساخنة بها ملعقتين من الزيت. تقليب الرولات جيدًا حتى يتغير لونها من كافة الجوانب. إضافة كوب من المياه وبعض البهارات المشكلة وتغطيتها لتنضج على نار هادئة. إضافة الكريمة اللباني وتركها على النار لمدة خمس دقائق حتى تتجانس ويصبح قوامها سميك نسبيًا. رص شرائح اللحم المحشية في طبق التقديم مع سكب الصوص عليها، يمكن تقديم أرز بشعرية وسلطة بجانبها، وبالهنا.

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