نقدم طريقة عمل طاجن الكفتة بالجبن المحمر ، حيث أن الكفتة من الوصفات اللذيذة التي يفضلها معظم الناس من الكبار والصغار، لذلك التنوع في طريقة طهيها مطلوب وضروري للاستفادة من قيمتها الغذائية العالية، وفي المقال نوضح بالتفصيل مقادير الوصفة وطريقتها بالخطوات.

طاجن الكفتة بالجبن المحمر

الطواجن من أشهى الأكلات التي يمكن تناولها خارج المنزل، والألذ هو الاستمتاع بها في البيت والتأكد من نظافتها وتحضيرها بطريقة سليمة، لذلك نقدم مكونات طاجن الكفتة مع خطوات التحضير:

مقادير الوصفة

ضبط مقادير المكونات أهم عوامل نجاح أي طبخة مهما كثرت تفاصيلها، كما أن تحضير المقادير قبل البدء في الطهي يساعد في توفير الجهد والوقت، وفيما يلي مقادير مكونات الوصفة:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة متوسطة من البصل المبشور.

فص من الثوم المفروم.

ملعقة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

نصف ملعقة من البابريكا المطحونة.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع الناشف.

ملعقتين من الزيت النباتي أو السمن.

ملعقة من الزيت.

فص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة.

بصلة مبشورة.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

كوبين من المياه.

مقادير الصلصةمقادير الجبن

يضفي الجبن مذاق مختلف على الوصفة، حيث يتم استخدام ما يلي:

كوبين من الجبن الموتزريلا.

كوبين من الجبن الشيدر المبشور.

في وعاء عميق يتم خلط كافة مكونات الكفتة (اللحم المفروم، ملح، فلفل أسود، بهارات، بابريكا، الكمون، بصل مفروم، ثوم مفروم، والنعناع الجاف). التقليب جيدًا حتى تتداخل كافة المكونات معًا، ثم يتم تشكيل اللحم على هيئة كرات بالحجم المطلوب. تحمير كرات الكفتة في طاسة بها زيت أو سمن على نار متوسطة مع التقليب حتى تأخذ اللون البني من كافة الجوانب. يتم رفع الكفتة من على النار ووضعها جانبًا، وفي نفس الطاسة يتم إضافة الثوم المفروم على السمن أو الزيت المتبقي. ثم يتم إضافة الزنجبيل والبصل المبشور مع التحريك حتى يذبل، وبعدها يتم إضافة الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، صلصة الطماطم. يتم إضافة المياه مع التقليب وتركها لمدة عشر دقائق حتى تتسبك. يتم وضع كمية من الجبن الشيدر والموتزريلا في الطاجن، ثم يتم رص كرات الكفتة، سكب الصلصة فوق الكفتة والجبن. إضافة باقي كمية الجبن الموتزريلا والشيدر على الوجه، وإدخالها فرن ساخن على 180 جدرجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريبًا، حتى يصبح لونه ذهبي رائع. يقدم طاجن الكفتة بالجبن المحمر ساخن مع الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء أو المخلل بمختلف أنواعه.

طريقة تحضير طاجن الكفتة بالجبن المحمر