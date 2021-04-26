أوقات بيبقى في عطر أو ريحة معينة مرتبطة معانا بذكريات أو أشختص بعينهم، أماكن بنحبها أو مواقف حلوة عدت علينا، عشان كده دايماً الروايح بتعتبر من أفض الحاجات اللي بنرتبط بيها، ومن أقواها، ومن هنا برضه بيبقى لكل حد فينا عطر أو برفيوم مفضل، إما لأن ريحته حلوة وعجبتك، أو لأنك حسيتي أنه بيعبر عنك، أو لأنه بيفكرك بالمواقف والناس اللي بتحبيهم، في المقال ده هنقولك ليه لازم تحطي من البرفيوم المفضل ليكي كل يوم بانتظام

اعرفي ليه لازم تحطي من البرفيوم المفضل ليكي كل يوم بانتظام

الدراسات بتقول انك لما تحطي من عطرك المفضل بانتظام كل يوم ده بيخلق عندك نوع من النشاط وبيحسن المزاج وبيخليكي تحسي بإيجابية أكتر، بالظبط زي فكرة ما تصحي الصبح تلبسي كويس أو تحطي ميك أب وتحسي أنك جاهزة وأنك نشيطة، قبل النوم كمان العطور – خاصة لو غطرك المفضل- بيساعدك تنامي نوم هادي أكتر وأعمقن وبالتالي ده بيساهم في إنك تحلمي أحلام سعيدة وده برضه هيخليكي لما تصحي الصبح تحسي إنك نشيطة وسعيدة وعندك طاقة أكبر لإنجاز الحاجات اللي وراكي.

الروائح من خلال نظام الشم بتخلق روابط قوية بالذاكرة، عشان كده ممكن ربطها بثقتنا وربطها بقدرتنا على تهدئة الذات من خلال تذكيرنا بالأوقات اللي وقت ما كنا حاطين من العطور دي حسينا فيها بالقوة والنجاح، كل مرة هتشمي نفس العطر هتحسي نفس الاحاسيس الايجابية دي من جديد، وده من أهم الاسباب الل بتقول ليهم مهم تحطي من العطر المفضل ليكي بانتظام كل يوم.

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