طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي بالخطوات، وهي من الوصفات التي يشتهر بها المطبخ السعودي والخليجي بوجه عام، فالمطبخ الخليجي يحتوي على العديد من الاطباق المميزة والمتنوعة، مقلقل اللحم السعودي والتي تشتهر بها مدينة الحجاز وهي إحدى أقاليم شبه الجزيرة العربية, كما تشتهر عدد من البلاد العربية بالخليج بتقديم هذا الطبق بطرق مختلفة ومتنوعة, كما يمكن تحضير مقلقل الدجاج بدلا من اللحم.

مقلقل اللحم السعودي يُعد من الأكلات الشهية والدسمة نظراً لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ومن أهم تلك العناصر البروتينات والمعادن, ومن خلال هذا المقال سوف نقدم إليكم المكونات المستخدمة في تحضير هذا الطبق السعودي وطريقة تحضيره بخطوات سهله وبسيطو وسهله التحضير.

كيلو من لحم الضأن (مقطع).

كيلو من الكبدة (مقطعة).

8 فصوص ثوم (مبروش).

4 قرن من الفلفل الأخضر (مقطع).

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

4 حبة من البصل (مقطع شرائح صغيرة).

2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة صغيرة من البهارات (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة من السمن.

4 ثمرات من الطماطم (مقطعة شرائح صغيرة).

4 ملاعق كبيرة من صلصلة الطماطم.

لتر من الماء النقي المفلتر.

نضع السمن في مقلاة كبيرة ويترك على النار حتى يذوب السمن ويسخن جيدا. نضع شرائح البصل المقطع والثوم المبشور، ويتم تقليب الخليط جيدا حتى يذبل البصل ويتحول الى اللون الذهبي. نضيف اللحم والكبدة التي تم تقطيعهم سابقا في المقلاة, مع تقليب جميع المكونات معا على النار الهادئة حتى يتغير لون اللحم والكبدة. يتم إضافة الفلفل وشرائح الطماطم, والاستمرار في التقليب حتى يذبلان معا. نضيف التوابل كالملح والبهارات والفلفل الأسود والكمون إلى اللحم ويتم التقليب بشكل جيد, وخلط المكونات معا بصورة جيدة. نضع صلصة الطماطم إلى المكونات وخلطه معا حتى نتأكد بأن المكونات تم مزجها جيدا. يصب الماء المفلتر ونترك المكونات على النار لمدة تقرب من 30 دقيقة حتى يتم نضج اللحم والكبدة بشكل كامل. يقدم مقلقل اللحم السعودي ساخنا على المائدة.

المقاديرطريقة تحضير مقلقل اللحم السعودي