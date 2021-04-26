طريقة عمل الكنافة بجميع الأنواع، مع قدوم شهر الخيرات والبركات شهر رمضان يتهافت الناس علي الحلويات ومن أشهر هذه الحلويات هي الكنافة التي تعد من أشهي الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، الكنافة عبارة عن حلوي مكونة من العجين المضاف إليه السكر والسمنة والمكسرات، سنتعلم معاً طريقة عمل الكنافة بجميع الأنواع المختلفة التي يحبها الجميع ويعشقها الكبار والصغار.

أولاً مكونات الكنافة العادية:

تتكون الكنافة العادية من عدة مكونات أساسية وهي كالأتي:

كيلو كنافة.

نصف كوب من السمنة.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

كيس من الفانيليا.

ماء ورد.

أولاً نضع الماء والسكر علي النار. ثم نضيف الفانيليا وماء الورد. بعد ذلك نقطع نصف ليمونه ونعصرها علي الخليط. بعد ذلك نترك الخليط حتي يهدأ تماماً. ثم يتم حشو الخليط بالمكسرات.

أولا يتم تقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة. ثم نسخن السمنة حتي تذوب. ثم نضع الثمن علي الكنافة. ثم نحضر صينية ونضع فيها زبدة ونضع عليها الكنافة. ثم ندخلها الفرن لكي يتم تحمير وجه الكنافة. ثم نضع عليها الشربات وهي ساخنة. ثم نضيف عليها بعض المكسرات.

خطوات تحضير الكنافة العادية:ثانياً طريقة تحضير الكنافة المصرية:ثالثاً طريقة تحضير الكنافة بالقشطة:

أولاً المكونات:

كيلو كنافة.

نصف كوب من الثمن المذاب.

ماء ورد.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

فانيليا.

علبة قشطة جاهزة.

ملعقة كبيرة من السكر.

لبن بودر.

نشا.

ماء.

نضع السكر والماء والنشا والبودر في إيناء. ثم نقلب الخليط جيداً. ثم نضع الخليط علي النار. ثم نضع القشطة علي الخليط. ثم يتم تقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة. ثم نسخن السمنة ونضعها علي الكنافة. ثم نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونضع عليها الكنافة. ثم ندخل الصينية في الفرن حتي يحمر وجهها.

مقادير عمل القشطة:طريقة تحضير القشطة والكنافة:رابعاً طريقة عمل الكنافة الملفوفة:

هذا النوع من الكنافة لهو عدة أسماء منها الكنافة البرمة أو حلوي عش البلبل.

أولا المكونات:

كيلو كنافة.

نصف كيلو من السمن.

مكسرات.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

فانيليا.

ماء ورد.

أولاً نفرد الكنافة ونضع عليها المكسرات. ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت والسمن. نكرر نفس الخطوات مع باقي الكنافة ونضعها مه بعضها في الصينية. ثم نذيب السمن مع قليل من الزيت. ثم نغطي الصينية كلها بالزيت والسمن. ثم ندخل الصينية الفرن. ننتظر قليلاً حتي يحمر وجه الكنافة ثم نقدمها للأكل.

خطوات تحضير الكنافة الملفوفة: