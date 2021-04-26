أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة في 30 دقيقة فقط

تختلف طريقة عمل البسبوسة بالقشطة من دولة إلى أخرى، وجميع هذه الطرق تتميز بمذاق خاص مختلف عن الطريقة الأخرى، وتعتبر البسبوسة من أطعم وألذ الحلويات التي يعشقها الملايين في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن خلال الآتي سوف نستعرض طريقة عمل البسبوسة بالقشطة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:

البسبوسة بالقشطة في 30 دقيقة من أسهل الطرق المعروفة، ومن خلال التالي سوف نستعرض مقادير البسبوسة بالسميد والقشطة:

كوبان من السميد الناعم.

كوب من اللبن الطازج.

إضافة مقدار كوب من السكر الناعم.

مقدار كوب من القشطة.

نصف كوب من السمن البلدي.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من الفانيليا والبيكنج بودر أو البيكنج صودا.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نقوم بتحضير الشربات ويتم وتركه جانباً لحين الإنتهاء من عمل البسبوسة. ثم نقوم بخلط المكونات بشكل جيد ثم نقوم بفرد الخليط بشكل متساوي في الصينية. ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة. وعندما نحصل على النضج واللون الذهبي، نقوم بإخراجها من الفرن. ثم نقوم بوضع الشربات البارد على البسبوسة،. ونقوم بإضافة القليل من جوز الهند على وجه الصينية.

مكونات البسبوسة بالقشطة:طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة:البسبوسة بالقشطة:

تعمل القشطة على إضافة طعم حلو للغاية للبسبوسة من خلال التالي:

كوب من الشربات البارد ويجب تحضيره أولاً قبل تحضير البسبوسة.

كوب من القشطة البلدي الطازجة.

كوب من السكر الناعم.

كوب من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

كوبين من السميد.

نصف كوب من جوز الهند الخشن أو بعض المكسرات.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة من الفانيليا والبيكنج بودر.

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً، لحين الحصول على خليط لين، ويتم فرده في قالب البسبوسة، ويجب أن يكون مدهون بالسمن أو بالطحينة. ثم نقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة تقريباً، حتى نحصل على لون أصفر ذهبي. ثم نقوم بإخراجها من الفرن. ثم نقوم بوضع الشربات البارد على البسبوسة. ثم نقوم بوضع رشة من جوز الهند أو بعض المكسرات.

المكونات:طريقة التحضير: