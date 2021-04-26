مكون رباني لعمل اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر قبل العيد

الكيراتين يعتبر هو المستحضر الأقوى لفرد الشعر وإعطاءه اللمعان المطلوب والبريق وقد قامت الكثير من السيدات بالبحث عن منتج أو مستحضر تجميل يعطي نفس الفعالية والجودة ولا يعطي ألأثار السلبية التي تحدث للشعر بسبب المواد الكيماوية الموجودة في اغلب منتجات الشعر أو اللجوء إلى المستحضرات التجميل التي تحمل ماركة عاليه وتكون هذه المستحضرات غالية الثمن بشكل مبالغ فيه ولذلك قمت بعمل بحث عن البدائل الطبيعية التي تستطيع أعطاء نفس النتيجة ولكن لا تحدث أضرار للشعر وتكون سهله في العثور عليها لان اغلبها موجود في معظم منازلنا.

كيراتين الخميرة الطبيعي للشعر:

وتعتبر الخميرة من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كثيره ومتعدده ليست فقط للشعر ولكن أيضا للبشره لما تحتويه من عناصر طبيعية خاصه بها تمنحها هذه الخاصية الفريدة والمميزة في مجال مستحضرات التجميل الطبيعية.

المكونات:

كيس واحد من الخميرة الجافة الفورية.

بيضة واحده.

2 معلقة كبيرة من النشا.

2 معلقة كبيره من خل التفاح.

طريقة الاستخدام:

نقوم بخلط المكونات في إناء عميق ثم تركها لكي تخمر لمده تتراوح بين 10:15 دقيقة نقوم بتوزيعة علي الشعر بمشط ضيق حتي نحرص علي أن يمتص الخليط الشعر ثم نضع غطاء الاستحمام علي الشعر وتركه لمده ساعة ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاتر بدون استخدام الشامبو وبعد أن نتأكد من زوال الخليط من الشعر نستخدم الشامبو لغسل الشعر أو البلسم ونقوم بتمشيط الشعر بعد ذلك بمشط ضيق وسوف نلاحظ النتيجة الفورية لفرد الشعر.

المكونات المطلوبة:

عدد واحد موزه مهروسه جيدا.

عدد 2 بيضة.

طريقة الاستخدام:

الموز سر من أسرار الكرياتين:

نقوم بإحضار إناء عميق ووضع كل من البيض والموز في الإناء وهرس الخليط بشكل جيد حتي يعطي التجانس المطلوب، ثم نقوم بوضع الخليط علي الشعر بشكل افقي حتي يتغلغل في البوصيلة ثم نقوم بعمل الشعر كحكة ونقوم بوضع غطاء الاستحمام علي الشعر لمده لا تقل عن الساعتين، ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاتر حتي نتخلص بشكل نهائي من الخليط وبعد ذلك نقوم بغسله بالطريقة المعتادة ووضع البلسم وسوف نلاحظ الفرق في بصيلة الشعر بشكل فورى.