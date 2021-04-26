طريقة تحضير المايونيز العادي واللايت في البيت أنضف وأحلى

المايونيز يعتبر أحد المقبلات المحببة لمجموعة كبيرة من الأشخاص ومن الممكن وضعها بجانب مجموعة كبيرة من الأكلات لأنها تعطي للطعام مذاقا جيداً ويحتوي المايونيز على مجموعة كبيرة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون والكولسترول، ولذلك يجب تناوله بطريقة بسيطة ولا يجب الإفراط في استخدامه.

المايونيز

مجموعة كبيرة من الأشخاص يحبون أن يتناولوا صلصة المايونيز بجانب الأكلات أو مجموعة من السندويتشات التي يتناولونها وسوف نقوم بتقديم طريقة عمل المايونيز في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.

٦٠٠ جرام من الزيت.

صفار أربع بيضات.

ثلاثة ملاعق صغيرة من المستردة أو الخردل.

ملعقة ونصف كبيرة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأبيض.

يتم إحضار إناء عميق ونضع به صفار البيض ونقوم بإحضار المضرب الكهربي ويتم ضرب صفار البيض ضرباً جيداً.

يتم إضافة الخل والمستردة و يتم ضربهم إلى أن يتم تجانسها مع صفار البيض.

يتم إضافة الملح والفلفل الأبيض ويتم مزج جميع المكونات جيداً.

نبدأ بإضافة الزيت تدريجياً مع خلط المكونات جميعاً بالمضرب إلى أن نحصل على خليط متجانس وصوص متماسك القوام إلى حد ما.

يتم وضع الخليط في الزجاجات المخصصة للمايونيز ويتم حفظه في الثلاجة ونبدأ باستخدامه وبالهناء والشفاء.

مقادير المايونيزطريقة تحضير المايونيزطريقة أخرى للمايونيز اللايت

طريقة أخرى لأعداد المايونيز اللايت وسوف نضيف إلى المكونات السابقة:-

كوب ونصف من الحليب خالي الدسم.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

نحضر إناء ونضع به النشا مع اللبن ثم نضيف لهم الخل.

نقوم بوضع هذا المزيج على النار ثم نضيف اليه الملح ويتم تركها على النار مع التقليب المستمر إلى أن نحصل على القوام السميك.

نحضر الخلاط الكهربي ويتم وضع صفار البيض مع المستردة والزيت ويتم خلط هذه المكونات جيداً.

يتم إضافة هذا الخليط إلى خليط اللبن والنشا وتقليبه جيداً إلى أن يمتزج هذا الخليط ويتجانس جميع المكونات مع بعضها جيداً.

يتم وضع المايونيز في الزجاجات المخصصة له ويترك إلى أن يبرد تماما ويتم حفظة في الثلاجة ويتم استخدامه وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير المايونيز اللايت