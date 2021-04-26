تكات عجينة السمبوسة الشهيرة بمكونات وخطوات غاية في السهولة

السمبوسة السورية واحدة من أشهى وألذ المقبلات المقلية والخفيفة على المعدة ويعشقها الصغار والكبار، لذا فالكثير من السيدات يبحثن عن طريقة إعداد عجينة السمبوسة السورية من أجل تزيين سفرتهم بهذه الحلوى الشهية، وهذا السبب الذي دفعنا لكتابة مقالنا اليوم.

السمبوسة من الحلويات الأساسية في شهر رمضان المبارك تتميز بقابليتها للحشوات المختلفة فهي تقبل المكسرات ويكون طعمها لذيذ جدًا، وتقبل أيضًا الكريمة ومكس الجبن ومذاقها هنا يتخطى الخيال أما عن طريقة إعداد عجينة السمبوسة فسوف نتحدث عنها فيما يلي فعلكِ المتابعة.

الكثير من السيدات يفضلن إعداد عجينة السمبوسة السورية في المنزل من أجل الحفاظ علي صحتهم وصحة ذويهم وخاصة مع انتشار وباء كورونا فإذا كنتي من هؤلاء النساء فعليكِ المتابعة:

3 أكواب من الدقيق.

4 ملاعق كبيرة من البيكنج بورد.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الحليب البارد.

قومي بوضع الدقيق والبيض والخل والبيكنج بودر والملح والخل والزيت في محضرة الطعام، واخلطيهم جيدًا بإضافة الحليب البارد تدريجيًا.

استمري في الخلط حتى تتكون لديكي عجينة متماسكة.

رشي القليل من الدقيق على طاولة مطبخك واعجني العجينة لمدة خمس دقائق حتي تصبح ناعمه جيدًا.

اتركي العجينة حتى تهدأ لمدة دقيقتين على الأكثر ثم لفيها في كيس نايلون واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

قومي بإخراج العجينة واتركيها ترتاح لمدة دقيقتين ثم ابدئي في تشكيلها إلى قطع صغيرة الحجم.

إلى هنا تكون عجينة السمبوسة السورية جاهزة وكل ما عليكِ هو اختيار الحشوة التي تناسبك، يمكنك الاختيار بين الدجاج والجبن والسبانخ وغيرها من الحشوات اللذيذة.