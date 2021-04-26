طريقة مشروب التمر هندي العادي وبالكركديه

بحلول شهر رمضان المبارك تمتلأ سفرة الإفطار بأشهى المشروبات وأكثرها انتعاشاً والتي لا تجدها إلى في رمضان فقط ويعد مشروب التمر هندي و المشروب الأفضل لرمضان والأكثر طلباً بين الجمهور، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا المشروب. مشروب التمر هندي لرمضان مشروب التمر هندي لرمضان يحضر هذا المشروب باستخدام نبتة قمر الدين ويمكن إضافة الكركادية إليه. طريقة تحضير المشروب الأصلية: طريقة تحضير المشروب الأصلية: تحتاجين إلى: خطوات تحضير المشروب: قومي بوضع الماء في وعاء مناسب الحجم. أضيفي التمر هندي إليه. ضعي الوعاء على الموقد على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي. ارفعي القدر من على النار ثم غطيه. اتركي التمر هندي يذوب تماماً في الماء ويكتسب الماء النكهة. قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة ديقة ثم باستخدام قطعة من القماش النظيفة أو الشاش. أضيفي السكر إلى العصير وقلبي حتى يذوب السكر. تحققي من طعم العصير إلى أن تجدي الطعم مناسب. ضعي العصير في إبريق ثم أدخليه الثلاجة أو ضعي مكعبات الثلج في الاكواب وقدميه. طريقة عمل مشروب التمر هندي لرمضان بالكركدية: طريقة عمل مشروب التمر هندي لرمضان بالكركدية: تحتاجين إلى: كوب من التمر هندي.

كوب من الكاركادية.

لتران من الماء.

كوب ونصف من السكر. الخطوات: قومي بنقع كلاً من التمر هندي وأوراق الكاركادية في الماء.

ضعي الخليط في وعاء وضعيه على النار واتركيه يغلي.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد.

قومي بتصفيته من الشوائب ثم أضيفي السكر.

يقلب العصير حتى يذوب السكر جيداً.

أدخلي العصير الثلاجة لمدة ساعة كاملة على الأقل.

يوزع على أكواب التقديم ويقدم مع مكعبات من الثلج في كل كوب. الوسوم

بحلول شهر رمضان المبارك تمتلأ سفرة الإفطار بأشهى المشروبات وأكثرها انتعاشاً والتي لا تجدها إلى في رمضان فقط ويعد مشروب التمر هندي و المشروب الأفضل لرمضان والأكثر طلباً بين الجمهور، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا المشروب. مشروب التمر هندي لرمضان مشروب التمر هندي لرمضان يحضر هذا المشروب باستخدام نبتة قمر الدين ويمكن إضافة الكركادية إليه. طريقة تحضير المشروب الأصلية: طريقة تحضير المشروب الأصلية: تحتاجين إلى: خطوات تحضير المشروب: قومي بوضع الماء في وعاء مناسب الحجم. أضيفي التمر هندي إليه. ضعي الوعاء على الموقد على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي. ارفعي القدر من على النار ثم غطيه. اتركي التمر هندي يذوب تماماً في الماء ويكتسب الماء النكهة. قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة ديقة ثم باستخدام قطعة من القماش النظيفة أو الشاش. أضيفي السكر إلى العصير وقلبي حتى يذوب السكر. تحققي من طعم العصير إلى أن تجدي الطعم مناسب. ضعي العصير في إبريق ثم أدخليه الثلاجة أو ضعي مكعبات الثلج في الاكواب وقدميه. طريقة عمل مشروب التمر هندي لرمضان بالكركدية: طريقة عمل مشروب التمر هندي لرمضان بالكركدية: تحتاجين إلى: كوب من التمر هندي.

كوب من الكاركادية.

لتران من الماء.

كوب ونصف من السكر. الخطوات: قومي بنقع كلاً من التمر هندي وأوراق الكاركادية في الماء.

ضعي الخليط في وعاء وضعيه على النار واتركيه يغلي.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد.

قومي بتصفيته من الشوائب ثم أضيفي السكر.

يقلب العصير حتى يذوب السكر جيداً.

أدخلي العصير الثلاجة لمدة ساعة كاملة على الأقل.

يوزع على أكواب التقديم ويقدم مع مكعبات من الثلج في كل كوب.

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