طريقة مسخن الدجاج طبق فخم ومميز لعزائم رمضان ولكل المناسبات

تعد أكلة مسخن الدجاج من أشهى الأكلات التي تحضر في المطبخ الشرقي وهي تتكون من خبز المسخن المشهور والمحشي بقطع الدجاج الشهية والمتبلة بالخلطة المميزة مع البصل المفروم ليعطي نكهة فريدة للأكلة، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين تلك الوصفة بكل سهولة.

أكلة مسخن الدجاج

هذه الوصفة من الوصفات المناسبة لسفرات الولائم والمناسبات السعيدة والأفراح كما أنها الأمثل لإفطار رمضان.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الابيض.

ملعقة صغيرة من توابل الدجاج.

قومي بتنظيف الدجاجة بالملح والخل والليمون ثم نقعها لعدة ساعات. تقطع إلى أرباع ويتم سلقها في الماء مع الملح حى تنضج. احرصي غلى إزلة الطبقات البيضاء التي تتكون أثناء السلق. قومي بإزالة الدجاج من الحساء ثم اتركيه يبرد. يتم خلي الدجاج المسلوق من الجلد والعظم وبقطع قطع صغيرة. قومي بتشويح البصل في الزيت على النار. أضيفي قطع الدجاج وقلبي. يتبل الدجاج بالملح والفلفل والسماق وتوابل الدجاج. أضيفي الصنوبر المحمص ومكعب مرقة الدجاج وقلبي. اتركي الدجاج مع البصل على النار لمدة خمس دقائق ثم ارفعيه من على النار. أحضري الخبز وضعي كمية مناسبة من حشو الدجاج في منتصف الخبز. أغلقي الخبز على شكل رول. يمكنك إضافة في الحشو زيتون أو جبنة شيدر أو موتزاريلا حسب الرغبة. أدخلي المسخن الفرن حتى يجمر وينضج ثم قدميه.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير أكلة مسخن الدجاج: