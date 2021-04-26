الكنافة النابلسية بالموتزاريلا حضري أروع حلويات شهية لشهر رمضان

تعد وصفة الكنافة النابلسية بالموتزاريلا من أشهى الطرق التي يمكنك أن تحضري الكنافة بها حيث تتميز هذه الوصفة بأنها تجعل الكنافة طرية للغاية وشهية وتذوب في الفم وتجعل طعمها لا تقاوم، تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحلوى الشهية بنفسك. الكنافة النابلسية بالموتزاريلا الكنافة النابلسية بالموتزاريلا يمكنك تحضير تلك الكنافة التركية الأصل بطريقة سهلة للغاية ومقادير متوفرة وتقديمها للضيوف والعائلة. المقادير اللازمة لتحضير الكنافة: خطوات تحضير الكنافة النابلسية بالموتزاريلا: ضعي الزبدة السائلة في وعاء ثم أضيفي إليها لون الطعام البرتقالي وقلبي. ضعي الكنافة في الفريزر لعدة ساعات حتى يسهل تكسيرها. قومي بتفتيت الكنافة بيدك ثم أضيفي إليها الزبدة. قلبي جيداً وافركي الكنافة بالزبدة حتى تتوزع على كل الكنافة ويصبح لون الكنافة برتقالي. أحضري صينية الخبز وضعي بها كل كمية الكنافة. اضغطي على الكنافة جيداً حتى تشكل القاعدة. لا تنسي أن تدهني الصينية من الداخل بالسمنة. قومي بنقع الجبنة العكاوي في الماء لبعض الوقت ثم عصرها وتصفيتها. قومي بمزج كلاً من الجبنة العكاوي والجبن الموتزاريلا معاً في وعاء. أضيفي هذا الخليط فوق طبقة الكنافة ووزعيه جيداً. أدخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية. اتركي الكنافة في الفرن حتى تنضج لمدة من ثلث إلى نصف ساعة. تقلب الكنافة على الوجه حتى تكون طبقة الكنافة في الأعلى. أضيفي الشربات إلى الكنافة ووزعيه حتى تتشربه الكنافة. تزين الكنافة بالمكسرات أو الفستق الحلبي وتقطع وتقدم. المقادير اللازمة لتحضير الكنافة:خطوات تحضير الكنافة النابلسية بالموتزاريلا: الوسوم

تعد وصفة الكنافة النابلسية بالموتزاريلا من أشهى الطرق التي يمكنك أن تحضري الكنافة بها حيث تتميز هذه الوصفة بأنها تجعل الكنافة طرية للغاية وشهية وتذوب في الفم وتجعل طعمها لا تقاوم، تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحلوى الشهية بنفسك. الكنافة النابلسية بالموتزاريلا الكنافة النابلسية بالموتزاريلا يمكنك تحضير تلك الكنافة التركية الأصل بطريقة سهلة للغاية ومقادير متوفرة وتقديمها للضيوف والعائلة. المقادير اللازمة لتحضير الكنافة: خطوات تحضير الكنافة النابلسية بالموتزاريلا: ضعي الزبدة السائلة في وعاء ثم أضيفي إليها لون الطعام البرتقالي وقلبي. ضعي الكنافة في الفريزر لعدة ساعات حتى يسهل تكسيرها. قومي بتفتيت الكنافة بيدك ثم أضيفي إليها الزبدة. قلبي جيداً وافركي الكنافة بالزبدة حتى تتوزع على كل الكنافة ويصبح لون الكنافة برتقالي. أحضري صينية الخبز وضعي بها كل كمية الكنافة. اضغطي على الكنافة جيداً حتى تشكل القاعدة. لا تنسي أن تدهني الصينية من الداخل بالسمنة. قومي بنقع الجبنة العكاوي في الماء لبعض الوقت ثم عصرها وتصفيتها. قومي بمزج كلاً من الجبنة العكاوي والجبن الموتزاريلا معاً في وعاء. أضيفي هذا الخليط فوق طبقة الكنافة ووزعيه جيداً. أدخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية. اتركي الكنافة في الفرن حتى تنضج لمدة من ثلث إلى نصف ساعة. تقلب الكنافة على الوجه حتى تكون طبقة الكنافة في الأعلى. أضيفي الشربات إلى الكنافة ووزعيه حتى تتشربه الكنافة. تزين الكنافة بالمكسرات أو الفستق الحلبي وتقطع وتقدم. المقادير اللازمة لتحضير الكنافة:خطوات تحضير الكنافة النابلسية بالموتزاريلا:

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