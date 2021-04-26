طريقة البسبوسة بالزبادي مرملة ومكرملة زي الحلواني طعمها رهيب بكل الاسرار والتكات

طريقة البسبوسة بالزبادي مرملة ومكرملة من اكثر الحلويات التي تتميز بطعمها الشهي والتي نقوم بصنعها بحشوات متعددة، ومختلفة يمكننا أن نقوم بتناولها في شهر رمضان الكريم حلوة رائعة أو نقوم بتحضير في العزومات واعياد الميلاد فيوجد بعض الأشخاص الذين قاموا في تحضير البسبوسة بالشوكولاتة و البسبوسة بالكريمة البسبوسة بالقشطة بسبوسة بالزبادي فهي فكلاهما رائعة، وسوف نبدأ اليوم بتحضير هذه البسبوسة بمكونات اسهل مما يمكن وبطريقة مضمونة جدا سوف لا تجعلك تقوم بشراء هذه البسبوسة من المحلات مرة ثانية. طريقة البسبوسة بالزبادي مرملة ومكرملة مكونات البسبوسة بالزبادي: كوب ونصف من دقيق البسبوسة.

ثلاث ملاعق من السكر.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من الزيت .

بيكنج باودر ملعقتين. مكونات شربات البسبوسة: 2 كوب من السكر 2 كوب من المياه ملعقه من ماء الورد ملعقة من الفانيليا ملعقة من عصير الليمون ملعقة من الزبدة. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي: يمكنك عزيزتي أن تكوني بخلط جميع المكونات من البسبوسة.

ثم ضيفي السمن والحليب والزبادي وجوز الهند وباقي المكونات الأخرى.

ثم تبدأ بوضع هذا المزيج في صينية مدهونة بملعقة من الزبدة.

قومي بادخالها الفرن انتظري لمدة 15 دقيقة ثم قومي بإخراجها.

وقومي بوضع الشربات وهي ساخنه.

و قومي بتغطيته بسبوسة الزبادي لمدة خمس دقائق.

ثم قومى بتقطيعها ووضعها فى اطباق التقديم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات:’ أولا نحضر نصف من السميد.

ربع كوب من الدقيق.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من القشطة.

ملعقة من الفانيليا .

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقتين من السكر. طريقة عمل البسبوسة في وعاء عميق نقوم بإضافة البيض والسكر نقلب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم باضافة الفانيليا والملح والزبادي اخلطي هذه المكونات.

ثم قومي بإضافة السميد والبيكنج باودر، ولكن بشكل تدريجي حتى يتجانس جميع المكونات.

ضعي هذا الخليط من البسبوسة داخل صينية مدهونه بالزبده.

اتركيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بإخراجها ابدئي بوضع بعد ذلك الشربات وهو ساخن.

ونتركها حتى تبرد تماما.

ثم قم بإضافة القشطة ابدائي بتقطيع وتناولها. الوسوم

طريقة البسبوسة بالزبادي مرملة ومكرملة من اكثر الحلويات التي تتميز بطعمها الشهي والتي نقوم بصنعها بحشوات متعددة، ومختلفة يمكننا أن نقوم بتناولها في شهر رمضان الكريم حلوة رائعة أو نقوم بتحضير في العزومات واعياد الميلاد فيوجد بعض الأشخاص الذين قاموا في تحضير البسبوسة بالشوكولاتة و البسبوسة بالكريمة البسبوسة بالقشطة بسبوسة بالزبادي فهي فكلاهما رائعة، وسوف نبدأ اليوم بتحضير هذه البسبوسة بمكونات اسهل مما يمكن وبطريقة مضمونة جدا سوف لا تجعلك تقوم بشراء هذه البسبوسة من المحلات مرة ثانية. طريقة البسبوسة بالزبادي مرملة ومكرملة مكونات البسبوسة بالزبادي: كوب ونصف من دقيق البسبوسة.

ثلاث ملاعق من السكر.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من الزيت .

بيكنج باودر ملعقتين. مكونات شربات البسبوسة: 2 كوب من السكر 2 كوب من المياه ملعقه من ماء الورد ملعقة من الفانيليا ملعقة من عصير الليمون ملعقة من الزبدة. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي: يمكنك عزيزتي أن تكوني بخلط جميع المكونات من البسبوسة.

ثم ضيفي السمن والحليب والزبادي وجوز الهند وباقي المكونات الأخرى.

ثم تبدأ بوضع هذا المزيج في صينية مدهونة بملعقة من الزبدة.

قومي بادخالها الفرن انتظري لمدة 15 دقيقة ثم قومي بإخراجها.

وقومي بوضع الشربات وهي ساخنه.

و قومي بتغطيته بسبوسة الزبادي لمدة خمس دقائق.

ثم قومى بتقطيعها ووضعها فى اطباق التقديم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات:’ أولا نحضر نصف من السميد.

ربع كوب من الدقيق.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من القشطة.

ملعقة من الفانيليا .

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقتين من السكر. طريقة عمل البسبوسة في وعاء عميق نقوم بإضافة البيض والسكر نقلب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم باضافة الفانيليا والملح والزبادي اخلطي هذه المكونات.

ثم قومي بإضافة السميد والبيكنج باودر، ولكن بشكل تدريجي حتى يتجانس جميع المكونات.

ضعي هذا الخليط من البسبوسة داخل صينية مدهونه بالزبده.

اتركيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بإخراجها ابدئي بوضع بعد ذلك الشربات وهو ساخن.

ونتركها حتى تبرد تماما.

ثم قم بإضافة القشطة ابدائي بتقطيع وتناولها.

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