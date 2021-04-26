رجيم النقاط في رمضان 2021 قائمة الأطعمة المسموح بها لخسارة 10 كيلو

رجيم النقاط في رمضان 2021 قائمة الأطعمة المسموح بها يبحث عنه الكثيرين من الراغبين في الحفاظ على وزنهم المثالي خلال شهر رمضان، حيث إن هذا الرجيم حقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث إنه من أنواع الرجيم غير المعقدة والتي توازن بين العناصر الغذائية المختلفة، وسوف نقوم في مقالنا هذا بسرد كل ما يهم القارئ عن هذا الرجيم.

رجيم النقاط في رمضان 2021 قائمة الأطعمة المسموح بها

هذا النظام هو نظام مراقبة للوزن والذي يعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن والألياف الهامة والتي بها سعرات حرارية قليلة.

وهو جدول يتم تنفيذه كنظام غذائي من أجل تشجيع الأفراد على إنقاص وأوزانهم من خلال الإجراءات الصحية، واتباع أسلوب غذائي صحي وصحيح.

والنقاط المسموح بها في هذا النظام هي 18 و20 و22، والتي تكون مناسبة للوزن والعمر وكذلك للنشاط اليومي.

ثلاثة حبات من التمر والتي تساوي 7 نقاط، كوبين من الماء مع حبة فاكهة وتناول قليل من الشورية بمقدار خمس ملاعق تساوي خمسة نقاط.

ثلاثة حبات من السمبوسك بالفرن تساوي ثلاث نقاط.

يتم تناول 5 ملاعق مكرونة أو أرز تساوي نقطتين.

يتم تناول قطعة صغيرة من اللحم أو الدجاج وذلك يساوي ثلاثة نقاط.

يمكن تناول أي وجبة خفيفة مثل كوب لبن خالي الدسم وتساوي نقطتين.

كوبين من الماء مع ثمرتين من الفاكهة تساوي صفر أي لا تحتوي على أي نقاط.

بعد مرور ساعة على تناول أي وجبة من الوجبات المذكورة يمكن القيام بالتمارين الرياضية البسيطة من أجل تسريع الهضم واكتساب الفائدة من تلك النقاط.

أهم النقاط الموجودة في الأطعمة في رجيم النقاط في رمضان 2021 في النظام اليوميالإفطاربعد الإفطار بثلاث ساعاتبعد مرور ثلاثة ساعات أخرىمميزات رجيم النقاط في رمضان

له العديد من المميزات والتي منها:

هذا النوع من الرجيم لا يمنع الشخص من تناول أي أنواع من الأطعمة، ويقوم الشخص بتحديد ما يحتاجه أو ما يرغب في تناوله.

يتم وضع جدول بالنقاط ويكون هذا الجدول مرن، يمكن الشخص من اختيار نقاط الرجيم بصورة صحية.

الشخص لا يحتاج أن يقوم بممارسة الرياضة لأوقات كبيرة، حيث إن ممارسة القليل منها يكسب النقاط العديدة التي يتم إضافتها للجدول.

هذا النظام مناسب جدًا للأشخاص النباتيين وكذلك مناسب للأشخاص المتبعين لأنظمة غذائية أخرى.

يمكن تطبيق هذا الرجيم في المنزل لأنه لا يفرض أي أنواع معينة من الطعام النظام يساهم في تنوع الوجبات.

قد يسبب مضاعفات سلبية للجسم، وذلك مثل ظهور الحبوب والحساسية.

تقسيم الوجبات على فترات زمنية معينة ذلك قد يكون له أثر سلبي على أنشطة العمليات الأيضية.

هذا النظام خسارة الوزن فيه تكون أقل من الأنظمة الأخرى، لذلك فهو يناسب من يرغبون في إنقاص أوزانهم بشكل تدريجي وطويل.

عيوب رجيم النقاط في رمضان