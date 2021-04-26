فوائد مذهلة لتناول 3 تمرات على الإفطار يومياً

يوجد العديد من الفوائد لتناول 3 تمرات كل يوم على مائدة الإفطار في رمضان، حيث حرصت السنة النبوية التأكيد على فوائد تناول التمر بعدد فردي، وأشار بعض العلماء أن تناول التمرات يكون ثلاث تمرات من أجل الحصول على الفائدة كاملة وخاصة في حال الصيام وتبدأ بواحدة والزيادة بعدد فردي، لذا يحرص العديد من المسلمين الإفطار على تمرات مع الماء أوالحليب.

فوئد تناول 3 تمرات على الإفطار

ومن جانبه كشف موقع برايد سايد عن أهم الفوائد لتناول التمر، مؤكداً أنها تُحسن الصحة وخاصة العظام، حيث أن التمر يحتوي على البورون الذي يفيد العظام كثيراً، كما انه يمنع هشاشتها، ويحسن صحة الجهاز الهضمي، لأن التمر غني بالألياف مما يؤدي إلى منع الإمساك الذي قد يُصيب الكثيرون في رمضان بسبب قلة شرب المياة.

لتناول 3 تمرات على الإفطار فوائد كثيرة منها:

أنها تساعد على محاربة الاكتئاب والتوتر، حيث يحتوي التمر على فيتامين ب6 والذي يعمل على تحسين الدماغ.

يرفع المناعة لدي الأشخاص، لأنه غني بالألياف والفيتامينات والمغنسيوم ومضادات الأكسدة مما يجعله وجبة مثالية، كما أنه يوفر دفعة دائمة من الطاقة بسبب السكريات التي يحتوي عليها.

يمنع تناول التمر أمراض القلب، حيث أنه يحتوي على البوتاسيوم مما يُساعد في خفض الدم ويقلل من خطر السكتة الدماغية والقلبية.

يقلل التمر من خطر الإصابة بمرض سرطان القولون، حيث أنه يحمي الأمعاء والجهاز الهضمي من البكتري الضارة ويعمل على عدم انتشارها في القولون، وأكدت دراسة علمية جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون التمر باستمرار يزيد لديهم النوع الجيد من البكتريا التي تحمي من الخلايا السرطانية في القولون.

وبعد الإشارة إلى العديد من فوائد التمر، يجب على الجميع الحرص على تناوله وخاصة في رمضان، وذلك بسب الفوائد التي تم الإشارة إليها في هذا المقال.