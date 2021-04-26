طريقة عمل البيتي فور الناعم للعيد أحلي من المحلات بطريقة سهلة وبيذوب في الفم

البيتي فور الناعم ، من الحلويات ذات المذاق الرائع والمحبب لدى الجميع والفريد، فهو من الحلويات التي يقبل الناس على شرائها وصنعها في عيد الفطر المبارك، فإن إعداد مثل هذه الحلويات يعد من مظاهر الاحتفال بالعيد عند المصريين وعند عدة بلاد عربية أخرى مثله مثل كحك العيد وغريبة العيد وبسكويت النشادر، ويتميز البيتي فور الناعم الذي يباع عند المحلات المختصة ببيع الحلويات بمذاقه اللذيذ الخاص والناعم ولكنه يكون باهظ الثمن جدا، ويرغب ربات البيوت في إعداده في المنزل لأنه يكون أوفر في السعر. وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل البيتي فور للعيد.

مكونات البيتي فور الناعم

يتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في جميع البيوت لدي الجميع وهي كالتالي:

أربع أكواب دقيق.

2 كوب زبدة.

كوب سكر.

3 صفار البيض وبيضة كاملة.

150 جرام مربى ونكهة المربى حسب الرغبة.

ملعقة صغير من أصنص الموز (روح الموز).

طريقة التحضير

طريقة تحضير البيتي فور الناعم تتميز بالسهولة وخلوها من التعقيد وتتم باستخدام المضرب الكهربائي وهي كالتالي:

نقوم بخلط كوبي الزبدة مع كوب السكر ونقوم بضربهم جيدا في المضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام كريمي.

بعدما يأخذ الخليط القوام الكريمي نضرب معه البيض كل بيضة على حدي.

نقوم بضرب الخليط جيدا مع البيض، ثم نقوم بإضافة الدقيق ونقوم بعجنه مع الخليط عجبنا خفيفا بحيث لا تأخذ العجينة قواما مطاطا.

نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني أو في الأداة المخصصة لتشكيل البيتي فور ونشكله حسب الرغبة.

نقوم بتسخين الفرن على درجه حرارة 180 درجه مئوية، ثم نقوم بإدخال البيتي فور في الفرن لمده تسعة دقائق.

بعدما تتم التسوية نقوم بإخراجه من الفرن، ثم نتركه ليبرد، ثم نقوم بوضع القليل من المربى على قطعة من البيتي فور ونقوم بإلصاقها بالأخرى وكذلك حتى تنتهى الكمية وتكون حينئذ جاهزا للتقديم والأكل وبالهناء والشفاء.

نقوم بغمس نصف قطع البيتي فور في شكولاتة سائله، ثم نضعها في طبق للتقديم.

نقوم بغمس نصف قطع البيتي فور في مربى، ثم نغمسها في جوز الهند أو المكسرات، ثم نضعها في طبق التقديم.

طرق التقديم