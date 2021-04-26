النوتيلا الاصلية والاقتصادية مثل الجاهزه بقوام كريمى رائع بمكونات كلها في المطبخ وسهله جدا

طرق مختلفة لتحضير الشوكولاتة النوتيلا في البيت ، شوكولاتة النوتيلا من أشهى وألذ أنواع الشوكولاتة ولكن شراؤها يكلفك كثير من المال وأطفالك يحبونها جداً وهذا يجعلك تضطرين لشرائها كثيراً، ولكن تستطيعي سيدتي بعد الآن أن تقومين بتحضيرها بنفسك في البيت باستخدام بعض من المكونات البسيطة التي يكون معظمها في مطبخك بالفعل.

هناك العديد من الطرق التي تستخدم لتحضير شوكولاتة النوتيلا اللذيذة في البيت ومنها ما يلي:

4 كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة دقيق القمح.

4 ملاعق كبيرة بندق مجروش.

4 ملاعق كبيرة سكر.

6 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو خام.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

قالب من الزبدة.

في وعاء عميق ضعي الدقيق مع السكر ومسحوق الكاكاو الخام وقلبيهم مع بعضهم.

ثم يتم إضافة القليل من الحليب وقلبي المكونات سوياً حتى تذوب جميعها.

ثم عليك بصب الكمية المتبقية من الحليب مع التقليب حتى تصبح متجانسة ولا يوجد بها تكتلات.

ضعي المكونات على النار الهادئة وانتظري حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان مع الاستمرار في التقليب حتى لا تلتصق بقاع القدر.

يضاف بعد ذلك البندوق المجروش والملح إلى الزبدة وضعيهم في وعاء الخلاط ليتم ضربهم جيداً ثم عليك بسكبها فوق الخليط الموجود على النار وقلبيهم معاً وتركيهم حتى يمتزجوا سوياً.

بعد أن يصبح الخليط ثقيل وسميك ارفعيه من على النار وتركيه ليبرد ثم يوضع بوعاء محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة لحين استخدامه.

يوجد الكثير من الطرق الذي تستخدم بها النوتيلا ومنها ما يلي: