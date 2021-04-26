طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل بالفيديو خطوات عمل اللقيمات

طريقة عمل لقمة القاضي اللقيمات أو ما يطلق عليها لقمة القاضي من الحلويات السهلة التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها فهي ذات مذاق لذيذ، كما أن طريقة تحضيرها تختلف من شخص لآخر فيوجد من يحضرها بالحليب والبعض الآخر يقوم بتحضيرها بالجبن. طريقة عمل لقمة القاضي باللبن الزبادي المقادير 2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملح.

سكر.

1/2 كوب من اللبن الزبادي.

دبس التمر.

ماء دافئ. طريقة تحضير لقمة القاضي إحضار وعاء عميق ويوضع فيه كمية من الدقيق والسكر والملح والخميرة ولبن الزبادي.

يضاف إلى المزيج السابق الماء بالتدريج على المزيج حتى تتجانس المقادير معاً.

يوضع الزيت في مقلاة عميقة على نار مرتفعة الحرارة، وبواسطة استخدام ملعقة صغيرة أو مثقوب الطر يتم أخذ كمية من المزيج ووضعها في الزيت.

تترك لقمة القاضي في المقلاة حتى يتغير لونها، وتوضع في طبق التقديم وتزين بدبس التمر. كيفية تحضير لقمة القاضي بالجبن الكريمي تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضير لقمة القاضي بالجبن الكريمي كما يبحثن عن طريقة عمل كحك العيد، فهي من أطباق الحلويات المشهورة في الدول العربية ولذلك سنقدم لكم الآن طريقة التحضير وبالتفصيل: المقادير 2 كوب من الدقيق.

ملعقة واحدة من السكر.

1/2 كوب من الحليب البودرة.

1/4 كوب من الزيت.

ملعقة واحدة صغيرة من الزيت.

خميرة.

بيكنج بودر.

ملح.

ماء دائ.

جبن كريمي ويفضل أن يكون نوع جيد على سبيل المثال “فيلادلفيا، كيري، أو المثلثات”.

زيت نباتي. طريقة التحضير مزج كلاً من السكر والحليب والخميرة والدقيق والبيكنج بودر والملح في وعاء كما يمكنك معرفة طريقة عمل الكنافة النابلسية .

. يضاف إلى المزيج السابق 1/4 كوب من الزيت، ووضع الماء الدافئ بالتدريج للعجن.

تعجن المكونات سوياً حتى تجانس ونحصل على عجين متماسك القوام.

يغطى العجينة ويضاف بالجانب لمدة 60 دقيقة على الأقل، لكي ترتاح.

تقسم العجينة إلى عدة أقسام صغيرة، وكل قسم يحشو بالقليل من جبن الكريم من ثم القيام بتكويره.

وضع مقلاة على النار ويسخن الزيت ونقلي فيه اللقيمات الصغيرة حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

تقدم اللقيمات مع القطر أو دبس الرمان أو دبس التمر. المقاديرطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل لقمة القاضي اللقيمات أو ما يطلق عليها لقمة القاضي من الحلويات السهلة التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها فهي ذات مذاق لذيذ، كما أن طريقة تحضيرها تختلف من شخص لآخر فيوجد من يحضرها بالحليب والبعض الآخر يقوم بتحضيرها بالجبن. طريقة عمل لقمة القاضي باللبن الزبادي المقادير 2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملح.

سكر.

1/2 كوب من اللبن الزبادي.

دبس التمر.

ماء دافئ. طريقة تحضير لقمة القاضي إحضار وعاء عميق ويوضع فيه كمية من الدقيق والسكر والملح والخميرة ولبن الزبادي.

يضاف إلى المزيج السابق الماء بالتدريج على المزيج حتى تتجانس المقادير معاً.

يوضع الزيت في مقلاة عميقة على نار مرتفعة الحرارة، وبواسطة استخدام ملعقة صغيرة أو مثقوب الطر يتم أخذ كمية من المزيج ووضعها في الزيت.

تترك لقمة القاضي في المقلاة حتى يتغير لونها، وتوضع في طبق التقديم وتزين بدبس التمر. كيفية تحضير لقمة القاضي بالجبن الكريمي تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضير لقمة القاضي بالجبن الكريمي كما يبحثن عن طريقة عمل كحك العيد، فهي من أطباق الحلويات المشهورة في الدول العربية ولذلك سنقدم لكم الآن طريقة التحضير وبالتفصيل: المقادير 2 كوب من الدقيق.

ملعقة واحدة من السكر.

1/2 كوب من الحليب البودرة.

1/4 كوب من الزيت.

ملعقة واحدة صغيرة من الزيت.

خميرة.

بيكنج بودر.

ملح.

ماء دائ.

جبن كريمي ويفضل أن يكون نوع جيد على سبيل المثال “فيلادلفيا، كيري، أو المثلثات”.

زيت نباتي. طريقة التحضير مزج كلاً من السكر والحليب والخميرة والدقيق والبيكنج بودر والملح في وعاء كما يمكنك معرفة طريقة عمل الكنافة النابلسية .

. يضاف إلى المزيج السابق 1/4 كوب من الزيت، ووضع الماء الدافئ بالتدريج للعجن.

تعجن المكونات سوياً حتى تجانس ونحصل على عجين متماسك القوام.

يغطى العجينة ويضاف بالجانب لمدة 60 دقيقة على الأقل، لكي ترتاح.

تقسم العجينة إلى عدة أقسام صغيرة، وكل قسم يحشو بالقليل من جبن الكريم من ثم القيام بتكويره.

وضع مقلاة على النار ويسخن الزيت ونقلي فيه اللقيمات الصغيرة حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

تقدم اللقيمات مع القطر أو دبس الرمان أو دبس التمر. المقاديرطريقة التحضير

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