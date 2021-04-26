دراسة: تناول السمك وعلاقته بأمراض القلب

تعد الأسماك أفضل أنواع اللحوم، وكثير من الدراسات نصحت بضرورة تناولها أسبوعيًا وإضافتها كطعام رئيسي في النظام الغذائي، وذلك لفوائدها المتعددة الناتجة عن محتواها الغني بالأوميجا 3 والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الرئيسية المهمة.

وفي التالي دراسة حديثة تضيف فائدة جديدة لتناول الأسماك ترتبط بصحة القلب، إليكم التفاصيل.

السمك وأمراض القلب:

نتيجة لبحث طبي أوصى الباحثون في جامعة ماكماستر الكندية، بتناول حصتين على الأقل في الأسبوع، موضحين إنه قد يكون من الجيد إضافة المزيد من الأسماك إلى النظام الغذائي، حيث ارتبط هذا المستوى من الاستهلاك بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والوفاة، وأن تناول المزيد من الأسماك قد يساعد في منع تكرار الإصابة بأمراض القلب.

تفاصيل الدراسة:

أجرى فريق البحث تحليلًا لأربع دراسات كبرى، شملت 191 ألفا و558 مشاركًا من 58 دولة، قاموا بفحص استهلاك الأسماك بين المشاركين، بالإضافة إلى الوفيات والأحداث القلبية الوعائية الرئيسية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني والموت المفاجئ.

ووجد الباحثون في تحليلهم للبيانات أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الحالية الذين تناولوا 175 جرامًا على الأقل (حوالي وجبتين) أسبوعيًا من الأسماك كان لديهم خطر أقل للوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نوع الأسماك الأكثر فائدة هو ما يحتوى على كميات أكبر من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مثل: السلمون، التونة، السردين، السلمون المرقط، الماكريل.

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