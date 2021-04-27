نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الكنافة بالقشطة اللذيذة ، وتعتبر من ألأطباق الأساسية علي مائدة رمضان في كل بيت عربي ،والكنافة بالقشطة بها العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، عناصر الألبان من القشطة واللبن الحليب،وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها أثناء يوم الصيام الطويل ،وتعتبر مكونات الكنافة بالقشطة متوفرة في كل بيت ويمكن إعدادها بكل سهولة ويسر حيث تتكون من الكنافة والسمن الزبدة والقشطة والفستق الحلبي للتزيين ، وسنعرض لكم في مقالنا هذا مقادير الكنافة بالقشطه وطريقة تحضيرها بسهوله للحصول علي افضل مذاق بلون ذهبي جذاب ،واليكم مقادير الكنافة بالقشطة اللذيذة ، والتي يمكن تقديمها بعد وجبة غداء من البطاطس المحشية.

مقدار نصف كيلو جرام من الكنافة .

مقدار حوالي مائة جرام من الزبدة المذوبة

مقدار حوالي خمسمائة مل من القشطة.

القطر يكون حسب الحاجة ويفضل أن يكون معد مسبقا.

مقدار نصف كوب مطحون من الفستق الحلبي.

القشطة حسب الرغبة للتزيين.

مقادير طريقة تحضير الكنافة بالقشطة اللذيذة

وينصح بعمل كم غير كبير من الكنافة لضبط السعرات الحرارية في الغذاء المقدم لأفراد الأسرة خلال اليوم ، مع الحرص علي التخفيف من قيمة السكر في القطر المستخدم أو استخدام أنواع شربات تعتمد علي أطعمة جديدة لا يكون أساسها السكر.

طريقة التحضير

لتحضير الكنافة بالقشطة اللذيذة عليكم باتباع الخطوات التالية:

يتم تسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بخلط القشطة بالفستق الحلبي المجروش في وعاء صغير.

نقوم بخلط الكنافة مع الزبدة في وعاء كبير.

نقوم بخلط المكونات جيدا مع مراعاة تفتيت الكنافة.

نقسم الكنافة إلى قسمين.

في صينية نقوم برص نصف الكنافة مع الضغط عليها.

نقوم بتوزيع القشطه علي الجزء الأول من الكنافة دون الوصول للحواف.

نقوم برص الجزء الثاني من الكنافة فوق القشطه.

نقوم بإدخال الصينية الفرن المسخن مسبقا حوالي 35 دقيقة أو حتي تحمر.

نقوم باخراج الصينية من الفرن ونسكب فوقها القطر.

نقوم بقلب الصينية علي صينية تقديم.

نقوم بسكب المزيد من القطر حسب الحاجة.

نقوم بتزيين الصينية بالفستق الحلبي.

اقلبي الصينية على طبق التقديم.

اسكبي المزيد من القطر.

وننصحكم بتقديم الكنافة بالقشطة كطبق تحلية بعد وجبة رئيسية من كبسة التونا التي قدمناها لكم مسبقا.