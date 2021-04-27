طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة بالمنزل بطعم روعة وطريقة مختلفة

تعتبر كيكة الشوكولاتة ، من أشهي أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه، له عشاق كثير من الأطفال والكبار أيضاً، يمتاز بقوام هش وجميل ويشتهر تقديمه في الحفلات وأعياد الميلاد، يمكن تزينه بطرق مختلفة وتقديمه بأشكال جميلة، مكوناته من أبسط ما يكون يمكن عمله في المنزل بكل سهولة وبطريقة مضمونة ونظيفة، بدلاً من شراء الكيك المعلب للأطفال الصغار الذي يحتوي على المواد الحافظة، وهنالك أنواع كثيرة من الكيك منها كيكة الزبادي والكيكة الإسفنجية والكيكة العادية وأنواع أخرى كثيرة ومتنوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة الهشة بالمنزل.

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

تتكون كيكة الشوكولاتة الهشة من مكونات بسيطة تجعلها خفيفة القوام وهي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

4 ملاعق من الكاكاو.

1 كوب سكر.

كوب ونصف حليب.

كوب صغير من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 كيس بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة لدهن قالب الكيك.

لتحضير الصوص

نصف كوب من الكاكاو.

3 ملاعق من اللبن البودرة.

4 ملاعق من السكر الناعم.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الشوكولاتة اللذيذة بخطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نقوم بخلط كلاً من السكر والحليب والزيت والكاكاو، ونستمر في الخلط بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتي تتجانس المكونات. يتم الاحتفاظ بمقدار كوب من هذا الخليط، ثم نستخدم ما تبقي من الخليط ونضيف إليه البيض والفانيليا ونستمر في الخلط. يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر في طبق منفصل، ثم يتم إضافتهم إلى الخليط ونستمر في الخلط بالمضرب اليدوي. ندهن قالب الكيك بالزبدة ورشة خفيفة من الدقيق، (يفضل تجهيزه قبل البدء في عمل الكيك) نصب الخليط في القالب. يدخل فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة نصف ساعة أو حتي تماماً النضج. نترك الكيكة حتي تبرد قليلاً ثم نستخدم الأعواد الخشبية الرفيعة لعمل ثقوب داخلها، ثم نغطيها بالخليط الذي تم الاحتفاظ به مسبقاً. نتركها حتي تتشرب الخليط السائل، ثم تُزين بصوص الشوكولاتة وتقطع وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

يتم تحضير صوص الشوكولاتة بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ