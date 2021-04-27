طريقة عمل الزلابيا المقرمشة اللذيذة في البيت في أقل من ربع ساعة لتحلية بعد الفطار

طريقة عمل الزلابيا المقرمشة، تعتبر الزلابيا من أشهر الحلويات الشرقية، وهي من أشهر الحلويات التي تأكل في شهر رمضان، فهي من أشهى وألذ الحلويات الخفيفة السريعة التحضير، فهي مشهورة جداً في البلاد العربية، خاصةً في مصر وبلاد الشام، حيث يكثر استخدامها طوال السنه وخصوصاً في شهر رمضان، فهي عبارة عن كرات صغيرة في حجم حبة عين الجمل، وهي مصنوعة من العجين ويمكن إضافة البطاطس إليها.

طريقة عمل الزلابيا المقرمشة

تعتبر الزلابيا من أسهل وأشهر أنواع الحلويات التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل، حيث تتكون من مكونات موجودة في أي منزل، والأطفال والكبار يعشقونها، ويمكن أن يضاف إليها الشربات الباردة، أو عسل النحل، أو يضاف إليه السكر المطحون.

3 أكواب من الدقيق.

1 وربع كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت للعجينة.

كمية وفيرة من الزيت للقلي.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من ملح الطعام.

في طبق ضيفي السكر والخميرة وربع كوب الماء ويتم تقليب المكونات السابقة مع بعضها البعض.

سيبي الطبق في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.

في طبق آخر ضيفي الدقيق والنشا والزيت والفانيليا والخميرة والماء وقلبي لحد ما تتكون عجينة ناعمة وسبيها نصف ساعة لحد ما تتخمر.

سخني كمية وفيرة من الزيت وبملعقتين صغيرتين ضعي كمية من العجينة وسبيها لحد ما تأخذ اللون الذهبي.

كرري الخطوة دي لحد ما تنتهي من العجينة.

ارفعي الزلابية من الزيت ونزليها في الشربات الباردة فوراً أوفي عسل النحل البارد أو السكر المطحون ويتم تقديمها وبالهنا والشفا.

المكونات:الطريقة:الشربات:

يتكون من ماء وسكر وليمون، ويختلف قوامه باختلاف نسبة السكر للماء، حيث نستخدم شربات ثقيل ومكوناته كالتالي: