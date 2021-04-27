أسهل طريقة لعمل الكنافه بالمانجو خطوة بخطوة

تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية المميزة المشهورة في رمضان، ولكن في السنوات الأخيرة انتشر عمل الكنافة بالمانجو، وتنتشر أكثر في فصل الصيف، لتوافر المانجو في فصل الصيف، ورغم أن طريقة عمل الكنافة بالمانجو تبدو معقدة لبعض الناس، الا انها بسيطه وسهله واقتصاديه جدا، وطريقة تحضيرها في المنزل احسن، وانضف، وارخص من شرائها من المحلات، فهي تباع باهظة الثمن في محلات الحلواني. المكونات المكونات مكونات الكنافه نصف كيلو كنافه ألي.

نصف كوب سمن بلدي مذاب.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كيلو مانجو مجمد ومقطعه مكعبات صغيره. مكونات العسل ٢ كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. مكونات الكريمة ٢ كوب حليب.

بيضه.

نصف كوب سكر.

٣ ملاعق دقيق.

ربع كيلو كريمه لباني. طريقة التحضير اولا: تحضير الكريمة في إناء نقوم بوضع اللبن والبيض والدقيق ويقلب جيدا ثم يوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام ويرفع من علي النار لكي يبرد ويترك جانبا.

تخفق الكريمة اللباني حتى تتماسك ثم تضاف إلى الخليط بعد أن يبرد تماما.

تغطي الكريمة وتترك في الثلاجة حتى الاستخدام. ثانيا : تحضير الشربات في إناء نقوم السكر والماء على نار عالية حتى يذوب السكر.

نقوم بإضافة نص ليمونة وملعقة عسل الجلوكوز ويغلي خمس دقائق ثم يرفع ويترك جانبا ليبرد تماما. ثالثاً :تحضير الكنافه توضع الكنافة في الفريزر حوالي ساعة قبل تجهيز اي حاجة.

تخرج من الفريزر نقوم بتفتيتها جيدا حتى لا يكون بها أي تكتلات.

نقوم بإضافة السكر البودر عليها وتوزيعه جيدا.

ثم يضاف السمن كي تتشرب الكنافة تماما.

نقسم الكنافة نصفين و نحضر صينيتين نفس المقاس.

نقوم بوضع كل نصف في صينية وتوزيعه جيدا ونقوم بضعته أيضا لكي نحصل على كنافه متساوية.

ندخل الصينيتين الفرن حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل.

تخرج الكنافة من الفرن تسقى بالسيرب جيدا وتترك لتبرد تماماً.

بعد أن تبرد الكنافة جيدا تقلب صينيه على طبق التقديم تزين بالكريمة ثم ترص المانجو على الكريمة.

نضيف الكنافة الموجودة في الصينية الثانية على الأولى بحرص ويزين الوجه بالكريمة والمانجو وتقدم وبالف هنا الوسوم

تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية المميزة المشهورة في رمضان، ولكن في السنوات الأخيرة انتشر عمل الكنافة بالمانجو، وتنتشر أكثر في فصل الصيف، لتوافر المانجو في فصل الصيف، ورغم أن طريقة عمل الكنافة بالمانجو تبدو معقدة لبعض الناس، الا انها بسيطه وسهله واقتصاديه جدا، وطريقة تحضيرها في المنزل احسن، وانضف، وارخص من شرائها من المحلات، فهي تباع باهظة الثمن في محلات الحلواني. المكونات المكونات مكونات الكنافه نصف كيلو كنافه ألي.

نصف كوب سمن بلدي مذاب.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كيلو مانجو مجمد ومقطعه مكعبات صغيره. مكونات العسل ٢ كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. مكونات الكريمة ٢ كوب حليب.

بيضه.

نصف كوب سكر.

٣ ملاعق دقيق.

ربع كيلو كريمه لباني. طريقة التحضير اولا: تحضير الكريمة في إناء نقوم بوضع اللبن والبيض والدقيق ويقلب جيدا ثم يوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام ويرفع من علي النار لكي يبرد ويترك جانبا.

تخفق الكريمة اللباني حتى تتماسك ثم تضاف إلى الخليط بعد أن يبرد تماما.

تغطي الكريمة وتترك في الثلاجة حتى الاستخدام. ثانيا : تحضير الشربات في إناء نقوم السكر والماء على نار عالية حتى يذوب السكر.

نقوم بإضافة نص ليمونة وملعقة عسل الجلوكوز ويغلي خمس دقائق ثم يرفع ويترك جانبا ليبرد تماما. ثالثاً :تحضير الكنافه توضع الكنافة في الفريزر حوالي ساعة قبل تجهيز اي حاجة.

تخرج من الفريزر نقوم بتفتيتها جيدا حتى لا يكون بها أي تكتلات.

نقوم بإضافة السكر البودر عليها وتوزيعه جيدا.

ثم يضاف السمن كي تتشرب الكنافة تماما.

نقسم الكنافة نصفين و نحضر صينيتين نفس المقاس.

نقوم بوضع كل نصف في صينية وتوزيعه جيدا ونقوم بضعته أيضا لكي نحصل على كنافه متساوية.

ندخل الصينيتين الفرن حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل.

تخرج الكنافة من الفرن تسقى بالسيرب جيدا وتترك لتبرد تماماً.

بعد أن تبرد الكنافة جيدا تقلب صينيه على طبق التقديم تزين بالكريمة ثم ترص المانجو على الكريمة.

نضيف الكنافة الموجودة في الصينية الثانية على الأولى بحرص ويزين الوجه بالكريمة والمانجو وتقدم وبالف هنا

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